Trabzonspor'dan Dusan Vlahovic hamlesi

Bir yandan Muhammed Salah transferi için çalışan Trabzonspor, diğer yandan yeni bir bomba daha patlatmak için düğmeye bastı.
TRABZONSPOR DEVREYE GİRDİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Felipe Augusto'yu 15+5 milyon Euro'ya Zenit'e satan bordo-mavililer, Juventus ile sözleşmesi sona eren Dusan Vlahovic için devreye girdi
Beşiktaş'ın da uzun süredir listesinde olan santrforun menajeri ile iletişime geçilerek ön teklif sunulduğu öğrenildi.
VLAHOVIC'E TEKLİF
Juventus ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan 26 yaşındaki forvete bordo-mavililerin yıllık 6 milyon Euro+bonuslar önerdiği dile getirildi. Kurulan temasın oldukça sıcak olduğu ve tarafların şartlar üzerinde pazarlık yapma kararı aldığı kaydedildi.
Kariyerinde 325 maçta 140 gol 26 asitlik skor katkısı sağlayan Vlahovic, Juventus ile 168 karşılaşmada 68 gol, 16 asistlik performans sergiledi.
Bu arada Salah'la ilgili sürecin devam ettiği ve anlaşma detaylarının görüşüldüğü öğrenildi.
TRABZONSPOR DEVREYE GİRDİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Felipe Augusto'yu 15+5 milyon Euro'ya Zenit'e satan bordo-mavililer, Juventus ile sözleşmesi sona eren Dusan Vlahovic için devreye girdi
Beşiktaş'ın da uzun süredir listesinde olan santrforun menajeri ile iletişime geçilerek ön teklif sunulduğu öğrenildi.
VLAHOVIC'E TEKLİF
Juventus ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan 26 yaşındaki forvete bordo-mavililerin yıllık 6 milyon Euro+bonuslar önerdiği dile getirildi. Kurulan temasın oldukça sıcak olduğu ve tarafların şartlar üzerinde pazarlık yapma kararı aldığı kaydedildi.
Kariyerinde 325 maçta 140 gol 26 asitlik skor katkısı sağlayan Vlahovic, Juventus ile 168 karşılaşmada 68 gol, 16 asistlik performans sergiledi.
Bu arada Salah'la ilgili sürecin devam ettiği ve anlaşma detaylarının görüşüldüğü öğrenildi.