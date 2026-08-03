Hull City'den iki transfer hazırlığı

Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hull Live'de yer alan habere göre, İngiliz ekibi, Colorado'dan 18 yaşındaki stoper Lucas Herrington'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Hull City'nin, Avustralyalı genç stoper için anlaşmayı tamamlamak üzere olduğu belirtildi.
Herrington transferinin medyada yaygın olarak yazılan 20 milyon sterlin'in (23 milyon sterlin) çok daha altında biteceği kaydedildi.
DİĞER TRANSFER
Öte yandan Norveç'ten NRK'de yer alan habere göre, Hull City, Tromsö'den Jens Hjerto-Dahl transferini de bitiriyor. Hull City'nin, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için Tromsö ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.
Dahl'ın transferinin 9.5 milyon euro'ya biteceği ve bu bedelin bonuslarla 11.8 milyon euro'ya çıkabileceği belirtildi.
Dahl, bu rakamlarla birlikte Hull City'ye transfer olması durumunda Tromsö'nün en pahalı satışı olacak.
NRK'de yer alan habere göre, genç oyuncunun Hull City'ye transferi için sadece sağlık kontrollerinin kaldığı yazıldı.
Hull City'nin, Avustralyalı genç stoper için anlaşmayı tamamlamak üzere olduğu belirtildi.
Herrington transferinin medyada yaygın olarak yazılan 20 milyon sterlin'in (23 milyon sterlin) çok daha altında biteceği kaydedildi.
DİĞER TRANSFER
Öte yandan Norveç'ten NRK'de yer alan habere göre, Hull City, Tromsö'den Jens Hjerto-Dahl transferini de bitiriyor. Hull City'nin, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için Tromsö ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.
Dahl'ın transferinin 9.5 milyon euro'ya biteceği ve bu bedelin bonuslarla 11.8 milyon euro'ya çıkabileceği belirtildi.
Dahl, bu rakamlarla birlikte Hull City'ye transfer olması durumunda Tromsö'nün en pahalı satışı olacak.
NRK'de yer alan habere göre, genç oyuncunun Hull City'ye transferi için sadece sağlık kontrollerinin kaldığı yazıldı.