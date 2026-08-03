Galatasaray'da alarm: Abdülkerim Bardakcı!

Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı'nın, Rennes ile oynanan hazırlık maçındaki performansı sarı-kırmızılı taraftarlarda endişelere neden oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 11:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da alarm: Abdülkerim Bardakcı!
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Galatasaray'da savunma alarmı! Galatasaray, hazırlık maçında sahasında Fransız ekibi Rennes ile 3-3 berabere kaldı.  Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşmada özellikle savunmadan Abdülkerim Bardakcı'nın performansı taraftarlar arasında endişelere neden oldu. Milli futbolcu, Fransız ekibinin attığı ikinci ve üçüncü golde ciddi hatalar yaptı.

Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada savunma hattına yapılacak transferin hücuma yapılacak takviye kadar önemli olduğunu dile getirdi.  

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