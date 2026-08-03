Galatasaray'da alarm: Abdülkerim Bardakcı!

Galatasaray'da savunma alarmı! Galatasaray, hazırlık maçında sahasında Fransız ekibi Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşmada özellikle savunmadan Abdülkerim Bardakcı'nın performansı taraftarlar arasında endişelere neden oldu. Milli futbolcu, Fransız ekibinin attığı ikinci ve üçüncü golde ciddi hatalar yaptı.
Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada savunma hattına yapılacak transferin hücuma yapılacak takviye kadar önemli olduğunu dile getirdi.
Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada savunma hattına yapılacak transferin hücuma yapılacak takviye kadar önemli olduğunu dile getirdi.