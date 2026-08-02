Melih Kabasakal: 'Takımdaşlık adına en ufak bir olumsuzluk yok'

Trabzonspor, Avusturya kampındaki üçüncü ve son hazırlık maçında Udinese'yi 1-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Melih Kabasakal, bordo-mavili kulübe dönüşü ve takımdaki atmosfer hakkında açıklamalarda bulundu.
"AİT OLDUĞUM YUVAYA DÖNDÜM"
"10 sene boyunca çok acı çektim, çok çalıştım ve çok çabaladım. Tekrardan ait olduğum yuvama döndüğüm için çok mutluyum, çok gururluyum."
"YENİ TRANSFERLER ÇABUK UYUM SAĞLADI"
Yeni transferlerin takıma kısa sürede adapte olduğunu belirten Kabasakal, teknik heyetin isteklerini yerine getirmek için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade etti:
"Hocamızın isteklerini çok çabuk yerine getirmeye çalışıyoruz. Çok iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz, çok iyi çalışıyoruz. Umarız sezona da çok iyi başlarız."
"TAKIMDAŞLIK ADINA OLUMSUZLUK YOK"
Takımdaki birlik ve beraberliğe dikkat çeken tecrübeli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:
"Saha içinde de saha dışında da kamplarda olsun, tesislerde olsun harika bir ortamımız var. Müthiş bir ortamımız olduğunu düşünüyorum. Biz büyükler ve küçükler olarak çok iyi uyum içindeyiz. Takımdaşlık adına en ufak bir olumsuz durum olmadığını düşünüyorum."
"FATİH TEKKE'NİN KARİYERİMDE ÖNEMLİ BİR YERİ VAR"
Teknik direktör Fatih Tekke ile üçüncü kez çalıştığını belirten Melih Kabasakal, tecrübeli çalıştırıcının gelişiminde önemli bir rol oynadığını söyledi:
"Benim gelişimimde ve kariyerimde çok önemli bir yeri var. Onun sayesinde merdivenleri bu kadar hızlı çıktığımı düşünüyorum. Fatih hocama bu konuda çok teşekkür ediyorum."
"KULÜBÜM İÇİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"
Kabasakal, Trabzonspor için her koşulda mücadele edeceğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:
"Antrenmanda, tribünde, kulübede veya sahada olsun; ilk 11'de olayım ya da olmayayım, Fatih hocam ve kulübüm için elimden gelenin en iyisini yapacağım."
"AİT OLDUĞUM YUVAYA DÖNDÜM"
"10 sene boyunca çok acı çektim, çok çalıştım ve çok çabaladım. Tekrardan ait olduğum yuvama döndüğüm için çok mutluyum, çok gururluyum."
"YENİ TRANSFERLER ÇABUK UYUM SAĞLADI"
Yeni transferlerin takıma kısa sürede adapte olduğunu belirten Kabasakal, teknik heyetin isteklerini yerine getirmek için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade etti:
"Hocamızın isteklerini çok çabuk yerine getirmeye çalışıyoruz. Çok iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz, çok iyi çalışıyoruz. Umarız sezona da çok iyi başlarız."
"TAKIMDAŞLIK ADINA OLUMSUZLUK YOK"
Takımdaki birlik ve beraberliğe dikkat çeken tecrübeli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:
"Saha içinde de saha dışında da kamplarda olsun, tesislerde olsun harika bir ortamımız var. Müthiş bir ortamımız olduğunu düşünüyorum. Biz büyükler ve küçükler olarak çok iyi uyum içindeyiz. Takımdaşlık adına en ufak bir olumsuz durum olmadığını düşünüyorum."
"FATİH TEKKE'NİN KARİYERİMDE ÖNEMLİ BİR YERİ VAR"
Teknik direktör Fatih Tekke ile üçüncü kez çalıştığını belirten Melih Kabasakal, tecrübeli çalıştırıcının gelişiminde önemli bir rol oynadığını söyledi:
"Benim gelişimimde ve kariyerimde çok önemli bir yeri var. Onun sayesinde merdivenleri bu kadar hızlı çıktığımı düşünüyorum. Fatih hocama bu konuda çok teşekkür ediyorum."
"KULÜBÜM İÇİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"
Kabasakal, Trabzonspor için her koşulda mücadele edeceğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:
"Antrenmanda, tribünde, kulübede veya sahada olsun; ilk 11'de olayım ya da olmayayım, Fatih hocam ve kulübüm için elimden gelenin en iyisini yapacağım."