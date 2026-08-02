02 Ağustos
Galatasaray-Rennes
1-147'
02 Ağustos
PSV Eindhoven-Alkmaar
0-4
02 Ağustos
FC Utrecht-Sevilla
0-1
02 Ağustos
FC Volendam-Ajax
1-3
02 Ağustos
Feyenoord-Atalanta
2-1UZS
02 Ağustos
Trabzonspor-Udinese
1-0
02 Ağustos
Genk-FC Twente
2-1
02 Ağustos
Liverpool-Leeds United
23:00

Galatasaray tribünlerden Dursun Özbek'e tepki

Galatasaray'ın Rams Park'ta Rennes ile oynayacağı maç öncesinde taraftarlar, başkan Dursun Özbek'e tepki gösterdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 20:58 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2026 21:04
Galatasaray tribünlerden Dursun Özbek'e tepki
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Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray, Rams Park'ta Rennes ile hazırlık maçında karşılaşacak.  Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Maç öncesinde tribünleri dolduran taraftarlar, başkan Dursun Özbek'e tepki gösterdi.

Süper Lig'de en az transfer yapan takımlar arasında yer alan Galatasaray'da taraftarın başkan Dursun Özbek'e tepkisi artıyor. Gündüz sosyal medyada verilen tepkinin ardından Rams Park'ta da Özbek yeniden hedef oldu.

Taraftarlar, "Dursun Özbek transferler nerede" tezahüratıyla tepkisini gösterdi. 

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