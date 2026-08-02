Galatasaray tribünlerden Dursun Özbek'e tepki

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray, Rams Park'ta Rennes ile hazırlık maçında karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Maç öncesinde tribünleri dolduran taraftarlar, başkan Dursun Özbek'e tepki gösterdi.
Süper Lig'de en az transfer yapan takımlar arasında yer alan Galatasaray'da taraftarın başkan Dursun Özbek'e tepkisi artıyor. Gündüz sosyal medyada verilen tepkinin ardından Rams Park'ta da Özbek yeniden hedef oldu.
Taraftarlar, "Dursun Özbek transferler nerede" tezahüratıyla tepkisini gösterdi.
Süper Lig'de en az transfer yapan takımlar arasında yer alan Galatasaray'da taraftarın başkan Dursun Özbek'e tepkisi artıyor. Gündüz sosyal medyada verilen tepkinin ardından Rams Park'ta da Özbek yeniden hedef oldu.
Taraftarlar, "Dursun Özbek transferler nerede" tezahüratıyla tepkisini gösterdi.
Galatasaray taraftarları: "Dursun Özbek transfer nerede?" pic.twitter.com/j9BGD39uri
— Sporxtv (@sporxtv) August 2, 2026