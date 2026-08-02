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CANLI | Galatasaray - Rennes

Galatasaray, 4. hazırlık maçında sahasında Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya geliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 20:55 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2026 22:12
CANLI | Galatasaray - Rennes
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Yeni sezon çalışmalarının yurt dışı etabını tamamlayan ve Türkiye'ye dönen Galatasaray, 4. hazırlık maçında Fransız ekibi Rennes ile karşlaşıyor.

RAMS Park'ta oynanan mücadele saat 21:00'de başladı. Müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor.. Karşılaşma, S Sport Plus'tan naklen yayınlanıyor.

CANLI SKOR:

GALATASARAY: 1

18' OSIMHEN - 49' SARA


RENNES: 1

27' LEPAUL

(İKİNCİ YARI)

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Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Abdulkerim, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Ugochukwu, Torreira, Sane, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Victor Osimhen



Rennes: Belazzoug, Ait Boudlal, Rouault, P. Frankowski, A. Nagida, Camara, Thomasson, Szymanski, Blas,  Nordin, Lepaul

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