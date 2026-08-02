CANLI | Galatasaray - Rennes

Yeni sezon çalışmalarının yurt dışı etabını tamamlayan ve Türkiye'ye dönen Galatasaray, 4. hazırlık maçında Fransız ekibi Rennes ile karşlaşıyor.
RAMS Park'ta oynanan mücadele saat 21:00'de başladı. Müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor.. Karşılaşma, S Sport Plus'tan naklen yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
GALATASARAY: 1
18' OSIMHEN - 49' SARA
RENNES: 1
27' LEPAUL
(İKİNCİ YARI)
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Abdulkerim, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Ugochukwu, Torreira, Sane, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Victor Osimhen
Rennes: Belazzoug, Ait Boudlal, Rouault, P. Frankowski, A. Nagida, Camara, Thomasson, Szymanski, Blas, Nordin, Lepaul
S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK SPORX KODUYLA 600 TL İNDİRİMLİ!
RAMS Park'ta oynanan mücadele saat 21:00'de başladı. Müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor.. Karşılaşma, S Sport Plus'tan naklen yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
GALATASARAY: 1
18' OSIMHEN - 49' SARA
RENNES: 1
27' LEPAUL
(İKİNCİ YARI)
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Abdulkerim, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Ugochukwu, Torreira, Sane, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Victor Osimhen
Rennes: Belazzoug, Ait Boudlal, Rouault, P. Frankowski, A. Nagida, Camara, Thomasson, Szymanski, Blas, Nordin, Lepaul
S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK SPORX KODUYLA 600 TL İNDİRİMLİ!