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Somaspor'da Berke tamam

2. Lig ekiplerinden Somaspor, son olarak Erciyes 38 FK forması giyen 24 yaşındaki ön libero Berke Kayar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 14:17
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Somaspor'da Berke tamam
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2'nci Lig'deki Manisa temsilcisi Somaspor transferde Erciyes 38 FK forması giyen ön libero Berke Kayar'ı kadrosuna kattı. 24 yaşındaki Berke futbola Manisa FK'da başladıktan sonra İzmir Çoruhlu FK, Karabük İdmanyurdu ve Akhisar 45 FSK formalarını da giydi. Berke geçen sezon Kayseri temsilcisi Erciyes FK'da ikinci yarıda 14 maçta görev yaptı.
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