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Galatasaray'da zor hedef: Rodrigo Mora

Porto forması giyen 19 yaşındaki genç on numara Rodrigo Mora, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 14:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da zor hedef: Rodrigo Mora
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Galatasaray, on numara transferi için gözünü önemli bir isme çevirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Haluk Yürekli'nin haberine göre, Porto forması giyen 19 yaşındaki on numara Rodrigo Mora, Galatasaray'ın transfer listesinde bulunuyor.

"TRANSFERİ ZOR"

343 Digital YouTube kanalında konuşan Haluk Yürekli, "Rodrigo Mora, Galatasaray'ın geniş listesinde yer alıyor. Transferi kolay bir oyuncu değil. Transferi çok mümkün gözükmüyor. 50-60 milyon eurolar falan konuşuluyor." sözlerini sarf etti.

Güncel piyasa değeri 38 milyon euro olarak gösterilen 19 yaşındaki futbolcunun, Porto ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Porto'da geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan Rodrigo Mora, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.

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