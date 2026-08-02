Beşiktaş'ta Ndidi ayrılığı için tek şart!

Beşiktaş'ın Nijeryalı orta sahası Wilfried Ndidi ile ilgili dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE beIN Sports'un haberine göre, Suudi Arabistan kulüpleri 29 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Ancak siyah-beyazlı kulübe henüz resmi bir teklif iletilmedi.
Haberde, Beşiktaş'a çift haneli milyon euro seviyesinde bir bonservis teklifinin gelmesi halinde Ndidi'nin geleceğiyle ilgili hareketli gelişmeler yaşanabileceği belirtildi.
Siyah-beyazlı yönetimin, cazip bir teklif gelmesi durumunda oyuncunun transferini değerlendirmeye alabileceği aktarıldı.
Haberde, Beşiktaş'a çift haneli milyon euro seviyesinde bir bonservis teklifinin gelmesi halinde Ndidi'nin geleceğiyle ilgili hareketli gelişmeler yaşanabileceği belirtildi.
Siyah-beyazlı yönetimin, cazip bir teklif gelmesi durumunda oyuncunun transferini değerlendirmeye alabileceği aktarıldı.