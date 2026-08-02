Aleksey Batrakov için Galatasaray açıklaması

Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov ile ilgili transfer açıklaması geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Rus ekibinin basın birimi, Aleksey Batrakov ile ilgili Galatasaray'la görüşme yapıldığı haberlerini yalanladı.
Lokomotiv Moskova'nın basın bölümünden Sport Express'e yapılan açıklamada, "Aleksey Batrakov ile Galatasaray arasında görüşme yapıldığına dair haberler doğru değildir ve asılsızdır. Bu konuda Lokomotiv'e herhangi bir teklif gelmemiştir ve kulüp herhangi bir görüşme yapmamıştır." denildi.
Lokomotiv Moskova forması altında geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 21 yaşındaki Rus futbolcu, 17 gol attı ve 12 asist yaptı.
Lokomotiv Moskova'nın basın bölümünden Sport Express'e yapılan açıklamada, "Aleksey Batrakov ile Galatasaray arasında görüşme yapıldığına dair haberler doğru değildir ve asılsızdır. Bu konuda Lokomotiv'e herhangi bir teklif gelmemiştir ve kulüp herhangi bir görüşme yapmamıştır." denildi.
Lokomotiv Moskova forması altında geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 21 yaşındaki Rus futbolcu, 17 gol attı ve 12 asist yaptı.