02 Ağustos
Galatasaray-Rennes
21:00
02 Ağustos
PSV Eindhoven-Alkmaar
19:00
02 Ağustos
FC Utrecht-Sevilla
15:30
02 Ağustos
FC Volendam-Ajax
15:30
02 Ağustos
Feyenoord-Atalanta
16:00
02 Ağustos
Trabzonspor-Udinese
17:30
02 Ağustos
Genk-FC Twente
19:30
02 Ağustos
Liverpool-Leeds United
23:00

Aleksey Batrakov için Galatasaray açıklaması

Lokomotiv Moskova, Aleksey Batrakov için Galatasaray ile görüşme yapıldığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 12:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Aleksey Batrakov için Galatasaray açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (4)
Google News
Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov ile ilgili transfer açıklaması geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Rus ekibinin basın birimi, Aleksey Batrakov ile ilgili Galatasaray'la görüşme yapıldığı haberlerini yalanladı.

Lokomotiv Moskova'nın basın bölümünden Sport Express'e yapılan açıklamada, "Aleksey Batrakov ile Galatasaray arasında görüşme yapıldığına dair haberler doğru değildir ve asılsızdır. Bu konuda Lokomotiv'e herhangi bir teklif gelmemiştir ve kulüp herhangi bir görüşme yapmamıştır." denildi.

Lokomotiv Moskova forması altında geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 21 yaşındaki Rus futbolcu, 17 gol attı ve 12 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.