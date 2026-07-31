Szczesny'den Barcelona itirafı: 'Hayatımı değiştirdi'

Barcelona'nın deneyimli kalecisi Wojciech Szczesny, The Athletic'e verdiği kapsamlı röportajda emeklilik kararından Barcelona'ya dönüşüne, Arsenal günlerinden sigara bağımlılığına kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2024 yılının eylül ayında futbolu bırakan Polonyalı file bekçisi, Barcelona'dan gelen teklifin kariyerini tamamen değiştirdiğini söyledi.
"FUTBOL OYNAMAK İSTEMİYORDUM"
Juventus'tan ayrıldıktan sonra Marbella'da ailesiyle birlikte emeklilik hayatına başlayan Szczesny, futbola olan sevgisini kaybettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Futbolu bıraktığımda artık oynamak istemiyordum. 2024'ten sonra başıma böyle bir şey geleceğini hiç hayal etmedim. Şimdi ise kariyerimin en güzel dönemlerinden birini yaşıyorum ve her dakikasından keyif alıyorum."
"Futboldan bir anlamda soğumuştum. Artık oynamaktan keyif almıyordum. Antrenman için uyanmaktan bile hoşlanmıyordum."
Juventus ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir maceraya hazır olmadığını söyleyen deneyimli kaleci, ailesini ön planda tuttuğunu dile getirdi.
"Kulüp benim son yılımdaki maaşımı karşılayamayacak duruma geldi. Ayrılmaya karar verdik. Yeni bir ülkeye gitmek, yeni bir kulüp bulmak, çocuklar için yeni okullar ayarlamak istemiyordum. O yüzden emeklilik hem benim hem ailem için çok kolay bir karardı. Hayatınızın belli bir noktasında aile futboldan önce gelir."
"BARCELONA'YA HAYIR DEMEK İMKANSIZDI"
Marbella'daki yeni hayatına tamamen alıştığı sırada Barcelona'dan teklif aldığını anlatan Szczesny, bu fırsatı geri çeviremeyeceğini söyledi.
"Tam her şey yerine oturmuştu ve Marbella'daki hayatımdan çok mutluydum. Sonra Barcelona fırsatı geldi. Bu teklif reddedilemeyecek kadar büyüktü."
"Bir süre düşündüm. Kolay bir karar değildi ama çok büyük bir fırsattı. Hâlâ meydan okumaları seviyorum ve çok hırslıyım."
"BEN BARCELONA'YA AŞIK OLDUM"
Barcelona taraftarlarıyla kurduğu bağı anlatan Polonyalı kaleci, kulübe büyük bir sevgi beslediğini söyledi.
"Artık emekli bir futbolcuydum ama şimdi böylesine güzel anlar yaşayabiliyorum. Sanki sahadaki taraftarlardan biriyim."
"Futbola dönerken kendime bir söz verdim. Eğer geri dönersem bunun yüzde 100 tadını çıkaracağım dedim."
"Bu dönemi kariyerime verilmiş bir bonus olarak görüyorum. Sonuna kadar keyfini çıkaracağım. İnsanlar da bunun samimi olduğunu hissediyor. Ben Barcelona'ya aşık oldum, onların sevgisini de aynı şekilde hissediyorum."
"SİGARA BENİM ZAYIFLIĞIM"
Arsenal döneminde sigara içerken yakalanması nedeniyle ceza alan Szczesny, Barcelona taraftarlarının kendisine "Szczesny fumador (Sigara içen Szczesny)" tezahüratı yapmasını da değerlendirdi.
"Daha önce bana özel bir tezahürat hiç yapılmamıştı. Hoşuma gidiyor. Olduğum gibi davranmaya çalışıyorum ve insanlar bunu seviyor."
"ARSENAL'DA DUYGULARIM BENİ YORDU"
Arsenal'daki yıllarında duygusal açıdan çok zorlandığını anlatan deneyimli file bekçisi, bunun kariyerini etkilediğini söyledi.
"Çok genç yaşta hem taraftarı olduğum hem de formasını giydiğim kulüpte oynuyordum. Kazandığımızda hem futbolcu hem taraftar gibi seviniyor, kaybettiğimizde ise iki kat üzülüyordum."
Bu nedenle meditasyona yöneldiğini belirten Szczesny, şöyle devam etti:
"Arsenal'dan ayrıldıktan sonra en iyi performansı gösterebilmem için futbola duygusal olarak mesafe koymam gerektiğini anladım."
"Futbola sadece işim gibi yaklaşmaya başladım. Kulağa hoş gelmeyebilir ama benim için en doğrusu buydu."
"Meditasyon ve nefes egzersizleri duygularımı kontrol etmemde bana çok yardımcı oldu."
"PREMIER LİG'İ ARSENAL İLE KAZANAMAMAK İÇİMDE UKDE"
Arsenal'in şampiyonluk sezonunu uzaktan takip ettiğini belirten Szczesny, hâlâ içinde kalan tek kupanın Premier Lig olduğunu söyledi.
"Şampiyonlar Ligi finalinde çok üzüldüm ama Arsenal'in 22 yıl sonra Premier Lig'i kazanması büyük bir rahatlama oldu."
"Profesyonel kariyerimde kazanamadığım ve en çok istediğim kupa Premier Lig'di. Arsenal ile bunu başaramamak hâlâ içimde bir yara."
Londra ekibine duyduğu sevgiyi de şu sözlerle anlattı:
"Arsenal çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim yerdi. Hayalini kurduğun kulüpte oynamak kariyerinizin zirvesidir."
"Muhtemelen kariyerimin en güzel dönemi her zaman Arsenal'da geçirdiğim yıllar olacak."
"JOAN GARCIA'YA RAKİP DEĞİL, DESTEK OLMAK İSTİYORUM"
Barcelona'da yeni sezona Joan Garcia'nın yedeği olarak başlayacak olan Szczesny, genç kaleciye destek vermek istediğini söyledi.
"Onun benim tarafımdan baskı hissetmesini istemedim."
"Hâlâ çok hırslıyım ve takıma sahada katkı verebileceğime inanıyorum. Ama ilk sezonunda dünyanın bütün desteğini hissetmesi daha önemli."
Juventus'ta Gianluigi Buffon'dan gördüğü desteği şimdi Joan Garcia'ya vermek istediğini ifade eden Polonyalı kaleci, sözlerini şöyle tamamladı:
"Buffon kariyerinin sonunda benim yedeğimdi ve bana hiçbir zaman rakip gibi davranmadı. Ben de Joan'a aynısını vermek istiyorum. Oynamasam bile takım için gerekli olduğumu hissediyorum. Genç oyunculara yaşadığım tecrübeleri aktarabiliyorum. Takıma yardım edebilmek için her zaman sahada bir numara olmanız gerekmiyor.
"FUTBOL OYNAMAK İSTEMİYORDUM"
Juventus'tan ayrıldıktan sonra Marbella'da ailesiyle birlikte emeklilik hayatına başlayan Szczesny, futbola olan sevgisini kaybettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Futbolu bıraktığımda artık oynamak istemiyordum. 2024'ten sonra başıma böyle bir şey geleceğini hiç hayal etmedim. Şimdi ise kariyerimin en güzel dönemlerinden birini yaşıyorum ve her dakikasından keyif alıyorum."
"Futboldan bir anlamda soğumuştum. Artık oynamaktan keyif almıyordum. Antrenman için uyanmaktan bile hoşlanmıyordum."
Juventus ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir maceraya hazır olmadığını söyleyen deneyimli kaleci, ailesini ön planda tuttuğunu dile getirdi.
"Kulüp benim son yılımdaki maaşımı karşılayamayacak duruma geldi. Ayrılmaya karar verdik. Yeni bir ülkeye gitmek, yeni bir kulüp bulmak, çocuklar için yeni okullar ayarlamak istemiyordum. O yüzden emeklilik hem benim hem ailem için çok kolay bir karardı. Hayatınızın belli bir noktasında aile futboldan önce gelir."
"BARCELONA'YA HAYIR DEMEK İMKANSIZDI"
Marbella'daki yeni hayatına tamamen alıştığı sırada Barcelona'dan teklif aldığını anlatan Szczesny, bu fırsatı geri çeviremeyeceğini söyledi.
"Tam her şey yerine oturmuştu ve Marbella'daki hayatımdan çok mutluydum. Sonra Barcelona fırsatı geldi. Bu teklif reddedilemeyecek kadar büyüktü."
"Bir süre düşündüm. Kolay bir karar değildi ama çok büyük bir fırsattı. Hâlâ meydan okumaları seviyorum ve çok hırslıyım."
"BEN BARCELONA'YA AŞIK OLDUM"
Barcelona taraftarlarıyla kurduğu bağı anlatan Polonyalı kaleci, kulübe büyük bir sevgi beslediğini söyledi.
"Artık emekli bir futbolcuydum ama şimdi böylesine güzel anlar yaşayabiliyorum. Sanki sahadaki taraftarlardan biriyim."
"Futbola dönerken kendime bir söz verdim. Eğer geri dönersem bunun yüzde 100 tadını çıkaracağım dedim."
"Bu dönemi kariyerime verilmiş bir bonus olarak görüyorum. Sonuna kadar keyfini çıkaracağım. İnsanlar da bunun samimi olduğunu hissediyor. Ben Barcelona'ya aşık oldum, onların sevgisini de aynı şekilde hissediyorum."
"SİGARA BENİM ZAYIFLIĞIM"
Arsenal döneminde sigara içerken yakalanması nedeniyle ceza alan Szczesny, Barcelona taraftarlarının kendisine "Szczesny fumador (Sigara içen Szczesny)" tezahüratı yapmasını da değerlendirdi.
"Daha önce bana özel bir tezahürat hiç yapılmamıştı. Hoşuma gidiyor. Olduğum gibi davranmaya çalışıyorum ve insanlar bunu seviyor."
"ARSENAL'DA DUYGULARIM BENİ YORDU"
Arsenal'daki yıllarında duygusal açıdan çok zorlandığını anlatan deneyimli file bekçisi, bunun kariyerini etkilediğini söyledi.
"Çok genç yaşta hem taraftarı olduğum hem de formasını giydiğim kulüpte oynuyordum. Kazandığımızda hem futbolcu hem taraftar gibi seviniyor, kaybettiğimizde ise iki kat üzülüyordum."
Bu nedenle meditasyona yöneldiğini belirten Szczesny, şöyle devam etti:
"Arsenal'dan ayrıldıktan sonra en iyi performansı gösterebilmem için futbola duygusal olarak mesafe koymam gerektiğini anladım."
"Futbola sadece işim gibi yaklaşmaya başladım. Kulağa hoş gelmeyebilir ama benim için en doğrusu buydu."
"Meditasyon ve nefes egzersizleri duygularımı kontrol etmemde bana çok yardımcı oldu."
"PREMIER LİG'İ ARSENAL İLE KAZANAMAMAK İÇİMDE UKDE"
Arsenal'in şampiyonluk sezonunu uzaktan takip ettiğini belirten Szczesny, hâlâ içinde kalan tek kupanın Premier Lig olduğunu söyledi.
"Şampiyonlar Ligi finalinde çok üzüldüm ama Arsenal'in 22 yıl sonra Premier Lig'i kazanması büyük bir rahatlama oldu."
"Profesyonel kariyerimde kazanamadığım ve en çok istediğim kupa Premier Lig'di. Arsenal ile bunu başaramamak hâlâ içimde bir yara."
Londra ekibine duyduğu sevgiyi de şu sözlerle anlattı:
"Arsenal çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim yerdi. Hayalini kurduğun kulüpte oynamak kariyerinizin zirvesidir."
"Muhtemelen kariyerimin en güzel dönemi her zaman Arsenal'da geçirdiğim yıllar olacak."
"JOAN GARCIA'YA RAKİP DEĞİL, DESTEK OLMAK İSTİYORUM"
Barcelona'da yeni sezona Joan Garcia'nın yedeği olarak başlayacak olan Szczesny, genç kaleciye destek vermek istediğini söyledi.
"Onun benim tarafımdan baskı hissetmesini istemedim."
"Hâlâ çok hırslıyım ve takıma sahada katkı verebileceğime inanıyorum. Ama ilk sezonunda dünyanın bütün desteğini hissetmesi daha önemli."
Juventus'ta Gianluigi Buffon'dan gördüğü desteği şimdi Joan Garcia'ya vermek istediğini ifade eden Polonyalı kaleci, sözlerini şöyle tamamladı:
"Buffon kariyerinin sonunda benim yedeğimdi ve bana hiçbir zaman rakip gibi davranmadı. Ben de Joan'a aynısını vermek istiyorum. Oynamasam bile takım için gerekli olduğumu hissediyorum. Genç oyunculara yaşadığım tecrübeleri aktarabiliyorum. Takıma yardım edebilmek için her zaman sahada bir numara olmanız gerekmiyor.