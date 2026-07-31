Trabzonspor'dan Muhammed Salah açıklaması!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, son günlerde gündeme gelen Muhammed Salah transferi iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 61 saat'in haberine göre başkan Doğan, söz konusu haberleri bir kez daha yalanladı.
"BÖYLE BİR GÜNDEMİMİZ YOK"
Doğan, "Bu iddiaları kaç kez yalanlamam gerekiyor, böyle bir gündemimiz yok." ifadelerini kullanarak Salah transferiyle ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
"BÖYLE BİR GÜNDEMİMİZ YOK"
Doğan, "Bu iddiaları kaç kez yalanlamam gerekiyor, böyle bir gündemimiz yok." ifadelerini kullanarak Salah transferiyle ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.