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Brandin Podziemski, Warriors'tan dev kontrat alabilir

Golden State Warriors'ın zorlu geçen yaz döneminde genç guard Brandin Podziemski'nin yüksek değerli yeni bir sözleşmeye yaklaşabileceği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 16:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Brandin Podziemski, Warriors'tan dev kontrat alabilir
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Golden State Warriors'ın zorlu geçen yaz döneminde genç guard Brandin Podziemski'nin yüksek değerli yeni bir sözleşmeye yaklaşabileceği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Serbest oyuncu piyasasında LeBron James'i kadrosuna katmayı başaramayan Warriors'ın, kadroyu güçlendirmek yerine geleceğe yatırım yapmayı tercih ettiği belirtiliyor.

Draymond Green'in bir yıllık 27.7 milyon dolarlık kontrat uzatmasının ardından sıranın Podziemski'ye gelebileceği ifade edildi.

ClutchPoints'ten Brett Siegel'e konuşan kaynaklara göre Podziemski'nin yıllık yaklaşık 5 milyon dolar kazandığı mevcut maaşı, yeni sözleşmeyle yıllık 18 ila 19 milyon dolar seviyesine çıkabilir.

Siegel ise rakamın daha da yüksek olmasını beklediğini söyledi.

"Bence ideal nokta yıllık 18-19 milyon dolar aralığı. Ancak şahsen bunun 20 milyon doların biraz üzerinde olmasını bekliyorum. Brandin Podziemski için yıllık 22 ila 24 milyon dolar seviyesinde bir kontrat öngörüyorum."

23 yaşındaki guard, 2023 NBA Draftı'nda seçildikten sonra toplam değeri 16 milyon 239 bin 819 dolar olan dört yıllık çaylak sözleşmesine imza atmıştı.

Podziemski geçen sezon maç başına 13.8 sayı, 5.1 ribaund ve 3.7 asist ortalamalarıyla oynayarak Warriors'ın en önemli parçalarından biri haline gelmişti.

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