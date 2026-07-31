Galatasaray'ın, Real Madrid forması giyen Franco Mastantuono'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano, İspanyol kulübünün genç futbolcuyu geçici olarak göndermeye karar verdiğini ve oyuncunun Avrupa'da bir takımda forma giymesini istediğini açıkladı.
REAL MADRİD KİRALAYACAK
Real Madrid'in, Mastantuono'nun daha fazla süre alarak gelişimini sürdürmesi için kiralama seçeneğini değerlendirdiği belirtildi.
İspanyol kulübünün önceliğinin genç oyuncunun Avrupa'da kalması olduğu aktarıldı.
GALATASARAY İDDİASI
Galatasaray'ın da Arjantinli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında bulunduğu öne sürüldü.
REAL MADRİD KİRALAYACAK
Real Madrid'in, Mastantuono'nun daha fazla süre alarak gelişimini sürdürmesi için kiralama seçeneğini değerlendirdiği belirtildi.
İspanyol kulübünün önceliğinin genç oyuncunun Avrupa'da kalması olduğu aktarıldı.
GALATASARAY İDDİASI
Galatasaray'ın da Arjantinli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında bulunduğu öne sürüldü.