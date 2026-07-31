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Galatasaray'a müjde! Real Madrid'den Mastantuono kararı

Real Madrid'in genç yıldızı Franco Mastantuono'yu kiralık olarak göndermeye karar verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 15:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'a müjde! Real Madrid'den Mastantuono kararı
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Galatasaray'ın, Real Madrid forması giyen Franco Mastantuono'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fabrizio Romano, İspanyol kulübünün genç futbolcuyu geçici olarak göndermeye karar verdiğini ve oyuncunun Avrupa'da bir takımda forma giymesini istediğini açıkladı.

REAL MADRİD KİRALAYACAK

Real Madrid'in, Mastantuono'nun daha fazla süre alarak gelişimini sürdürmesi için kiralama seçeneğini değerlendirdiği belirtildi.

İspanyol kulübünün önceliğinin genç oyuncunun Avrupa'da kalması olduğu aktarıldı.

GALATASARAY İDDİASI

Galatasaray'ın da Arjantinli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında bulunduğu öne sürüldü.

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