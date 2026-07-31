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Altınordu'nun geleceği için iki seçenek: Şirket devri veya yeni takım

TFF 2. Lig'e katılmama kararı sonrası küme düşürülen Altınordu'da yatırımcı arayışları devam edecek. Yatırımcı bulunmaması halinde Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın 2027-2028 sezonu için takım kuracağı açıklandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 15:47
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu'nun geleceği için iki seçenek: Şirket devri veya yeni takım
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TFF 2. Lig'e katılmama kararı sonrası küme düşürülen Altınordu'da kulübün geleceğine ilişkin yol haritası belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Uzun süredir sessizliğini koruyan Başkan Seyit Mehmet Özkan, Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Halim Bezircilioğlu aracılığıyla kırmızı-lacivertli camiaya mesaj gönderdi.

YATIRIMCI ARAYIŞI SÜRECEK

Altınordu'da Seyit Mehmet Özkan ile dernek yönetiminin şirket devri için yatırımcı arayışlarını sürdüreceği belirtildi.

Yatırımcı bulunması hâlinde kulübün şirket yapısının yeni yönetime devredilmesinin planlandığı ifade edildi.

"YATIRIMCI BULAMAZSAK TAKIM OLUŞTURACAK"

Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Halim Bezircilioğlu, kulübün geleceğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Bey, önümüzdeki dönemde yatırımcı bulabilirsek şirket devrinin gerçekleşeceğini belirtti. Bu konuda biz de camia olarak arayışımızı sürdüreceğiz."

Bezircilioğlu, yatırımcı bulunmaması hâlinde Seyit Mehmet Özkan'ın yeniden takım kuracağını söyledi:

"Yatırımcı bulamazsak Mehmet Bey, 3. Lig'de bir takım oluşturup sahaya çıkaracak."

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ"

Dernek yönetiminin kurulacak takıma destek vereceğini belirten Bezircilioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altınordu Spor Kulübü olarak her türlü desteği sağlayacağız. Elimizden geleni yaparız. Ne imkânımız varsa sunacağız."

2027-2028 SEZONUNDA LİGE DÖNECEK

Bu sezon liglere katılmayacak olan Altınordu'nun, 2027-2028 sezonunda TFF 3. Lig'de mücadele etmesi planlanıyor.

İzmir temsilcisinin sahaya yatırımcı yönetiminde mi yoksa Seyit Mehmet Özkan'ın kuracağı takımla mı çıkacağı yürütülecek görüşmelerin ardından netleşecek.

PARA CEZASI GÜNDEMDE

Altınordu'nun lige katılmama kararı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından para cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

Kırmızı-lacivertli kulübe ayrıca puan silme cezası uygulanıp uygulanmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

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