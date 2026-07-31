Raptors, Kawhi Leonard takasını NBA soruşturması nedeniyle revize edebilir

Kawhi Leonard'ın sezon başlamadan önce Toronto Raptors'a katılması beklenirken, devam eden NBA soruşturması nedeniyle takasın son hali üzerinde değişiklik yapılabileceği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ClutchPoints'ten Brett Siegel'in Clutch Scoops podcastindeki açıklamalarına göre Toronto Raptors ile Los Angeles Clippers arasında uzun süredir gündemde olan Leonard takasının sezon başlamadan tamamlanması bekleniyor.
"Leonard'ın Raptors'a gideceği takasın sonuçlanacağını düşünüyorum."
Siegel, yıldız oyuncunun yeni sezona Raptors kadrosunda başlayacağını da ifade etti.
"Bence sezon başlamadan önce bu takas tamamlanacak ve Kawhi yeni sezona Raptors formasıyla başlayacak."
Ancak NBA muhabiri, anlaşmanın mevcut haliyle kalmasını beklemediğini söyledi.
"Fakat bu takasta bazı değişiklikler yapılacağını düşünüyorum."
Bu değişikliklerin temel nedeni ise NBA'in Clippers, Leonard ve Aspiration hakkında yürüttüğü soruşturma.
Siegel'e göre Toronto, olası NBA yaptırımlarına karşı kendisini güvence altına almak amacıyla draft haklarında değişiklik isteyebilir.
"Bence Raptors ya draft haklarından birini geri alacak ya da takasta yer alan draft seçimlerine koruma maddeleri ekleyecek."
Siegel, Leonard'ın soruşturma sonucunda çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini de sözlerine ekledi.
"Bu süreç sonunda mutlaka bir yaptırım uygulanacaktır. Ağır para cezaları olabilir, kısa süreli bir men cezası olabilir; 10, 15 ya da 20 maçlık bir ceza gelebilir. Kawhi Leonard açısından mutlaka bir sonuç doğacak. Raptors da buna karşı kendisini korumaya çalışacaktır."
NBA, Clippers, Leonard ve Aspiration hakkında maaş bütçesi kurallarının ihlal edilip edilmediğine yönelik soruşturmasını sürdürüyor. Bu nedenle takasın resmileşmesi de gecikmiş durumda.
Siegel, her iki kulübün de hazırlık kampı başlamadan önce belirsizliğin sona ermesini istediğini söyledi.
"Bildiğim kadarıyla iki takım da oyuncularının hazırlık kampında takımla birlikte olmasını ve bu sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını istiyor."
Los Angeles Clippers ise soruşturma boyunca herhangi bir kural ihlali yapmadığını savunmayı sürdürürken, NBA ve görevlendirilen bağımsız kuruluş incelemelerine devam ediyor.
Bekleyen takas gerçekleşirse Kawhi Leonard Raptors'a giderken, Clippers ise Brandon Ingram, Gradey Dick, korumasız 2031 ve 2033 ilk tur draft hakları, 2027 ilk tur seçim takası hakkı ve iki ikinci tur draft hakkı alacak.
"Leonard'ın Raptors'a gideceği takasın sonuçlanacağını düşünüyorum."
Siegel, yıldız oyuncunun yeni sezona Raptors kadrosunda başlayacağını da ifade etti.
"Bence sezon başlamadan önce bu takas tamamlanacak ve Kawhi yeni sezona Raptors formasıyla başlayacak."
Ancak NBA muhabiri, anlaşmanın mevcut haliyle kalmasını beklemediğini söyledi.
"Fakat bu takasta bazı değişiklikler yapılacağını düşünüyorum."
Bu değişikliklerin temel nedeni ise NBA'in Clippers, Leonard ve Aspiration hakkında yürüttüğü soruşturma.
Siegel'e göre Toronto, olası NBA yaptırımlarına karşı kendisini güvence altına almak amacıyla draft haklarında değişiklik isteyebilir.
"Bence Raptors ya draft haklarından birini geri alacak ya da takasta yer alan draft seçimlerine koruma maddeleri ekleyecek."
Siegel, Leonard'ın soruşturma sonucunda çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini de sözlerine ekledi.
"Bu süreç sonunda mutlaka bir yaptırım uygulanacaktır. Ağır para cezaları olabilir, kısa süreli bir men cezası olabilir; 10, 15 ya da 20 maçlık bir ceza gelebilir. Kawhi Leonard açısından mutlaka bir sonuç doğacak. Raptors da buna karşı kendisini korumaya çalışacaktır."
NBA, Clippers, Leonard ve Aspiration hakkında maaş bütçesi kurallarının ihlal edilip edilmediğine yönelik soruşturmasını sürdürüyor. Bu nedenle takasın resmileşmesi de gecikmiş durumda.
Siegel, her iki kulübün de hazırlık kampı başlamadan önce belirsizliğin sona ermesini istediğini söyledi.
"Bildiğim kadarıyla iki takım da oyuncularının hazırlık kampında takımla birlikte olmasını ve bu sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını istiyor."
Los Angeles Clippers ise soruşturma boyunca herhangi bir kural ihlali yapmadığını savunmayı sürdürürken, NBA ve görevlendirilen bağımsız kuruluş incelemelerine devam ediyor.
Bekleyen takas gerçekleşirse Kawhi Leonard Raptors'a giderken, Clippers ise Brandon Ingram, Gradey Dick, korumasız 2031 ve 2033 ilk tur draft hakları, 2027 ilk tur seçim takası hakkı ve iki ikinci tur draft hakkı alacak.