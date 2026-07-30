30 Temmuz
FC Midtjylland-Beşiktaş
0-2
30 Temmuz
H. Kralove-Tromsoe
3-1
30 Temmuz
CSKA Sofya-Qarabag FK
0-097'
30 Temmuz
FC Inter Turku-Başakşehir
2-0
30 Temmuz
FC Nordsjaelland-GAIS
6-0
30 Temmuz
Ludogorets -Hapoel Tel Aviv
2-2
30 Temmuz
Panathinaikos-Paksi SE
1-275'

Amir Murillo: "Hedefimiz gruplara kalmak"

Beşiktaş'ta Amir Murillo, Midtjylland maçı sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 22:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Amir Murillo: 'Hedefimiz gruplara kalmak'
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Beşiktaş'ta Amir Murillo, Midtjylland maçı sonrası TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadelenin ardından konuşan deneyimli futbolcu, "Çok zor bir maç olduğunu söylemem lazım ama işin sonunda hedefimize ulaştık. Hocamızın sezon başında bizden istediği şeyleri sahaya yansıttık. Gelecek maçlarda daha da iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ GRUP AŞAMASINA KALMAK"

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile oynayacakları eşleşmeyi de değerlendiren Murillo, turu geçerek grup aşamasına ulaşmak istediklerini vurguladı.

Panamalı oyuncu, "Zor bir maç olacak. Her maç zor ama biz de bu karşılaşmaya elimizden geldiğince en iyi şekilde hazırlanacağız. Hedefimiz, o maçların sonunda Avrupa'da grup aşamasına kalmak." diyerek sözlerini tamamladı.

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