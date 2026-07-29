Haber Tarihi: 29 Temmuz 2026 12:05 - Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2026 12:05

S Sport Plus TV+'ta Var mı? TV+ Üzerinden S Sport Plus İzlenebilir mi?

Premier Lig, UEFA Avrupa Ligi, NBA, Formula 1 ve birçok spor organizasyonunu takip eden kullanıcılar, "S Sport Plus TV+'ta var mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

S Sport Plus TV+'ta Var mı? TV+ Üzerinden S Sport Plus İzlenebilir mi?
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Hayır. S Sport Plus, TV+ abonelik paketleri içerisinde doğrudan sunulan bir kanal veya entegre bir hizmet değildir. TV+ kullanıcıları platform üzerinden S Sport ve S Sport 2 kanallarını izleyebilirken, S Sport Plus içeriklerine erişmek için ayrı bir S Sport Plus üyeliği gerekiyor.
TV+'ta hangi S Sport kanalları bulunuyor?

TV+ platformunda spor kanalları arasında:

S Sport (77. kanal)
S Sport 2 (78. kanal)

yer alıyor. Bu kanallar, TV+ paketine göre izlenebiliyor.

S Sport Plus ile S Sport aynı mı?

Hayır.

S Sport, televizyon kanalıdır ve TV+, Tivibu gibi platformlarda yayın yapar.
S Sport Plus ise internet üzerinden çalışan dijital abonelik platformudur. Canlı spor yayınlarının yanı sıra özel içerikler, tekrar izle ve çoklu ekran gibi özellikler sunar.
S Sport Plus nasıl izlenir?


S Sport Plus'a;

Akıllı televizyon,
Cep telefonu,
Tablet,
Bilgisayar

üzerinden uygulama veya internet tarayıcısıyla giriş yapılarak erişilebiliyor. Platformu kullanabilmek için aktif bir S Sport Plus aboneliği gerekiyor.

Sonuç: S Sport Plus TV+'ta Var mı?

Hayır. S Sport Plus, TV+ abonelik paketleri içerisinde doğrudan yer almıyor. TV+ kullanıcıları yalnızca S Sport ve S Sport 2 televizyon kanallarını izleyebilir. S Sport Plus'ın özel dijital içeriklerine erişmek isteyen kullanıcıların ayrıca S Sport Plus aboneliği oluşturması gerekiyor.

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