Haber Tarihi: 29 Temmuz 2026 12:05 -
Güncelleme Tarihi:
29 Temmuz 2026 12:05
S Sport Plus TV+'ta Var mı? TV+ Üzerinden S Sport Plus İzlenebilir mi?
Premier Lig, UEFA Avrupa Ligi, NBA, Formula 1 ve birçok spor organizasyonunu takip eden kullanıcılar, "S Sport Plus TV+'ta var mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor.
Hayır. S Sport Plus, TV+ abonelik paketleri içerisinde doğrudan sunulan bir kanal veya entegre bir hizmet değildir. TV+ kullanıcıları platform üzerinden S Sport ve S Sport 2 kanallarını izleyebilirken, S Sport Plus içeriklerine erişmek için ayrı bir S Sport Plus üyeliği gerekiyor.
TV+'ta hangi S Sport kanalları bulunuyor?TV+ platformunda spor kanalları arasında:S Sport (77. kanal)S Sport 2 (78. kanal)yer alıyor. Bu kanallar, TV+ paketine göre izlenebiliyor.S Sport Plus ile S Sport aynı mı?Hayır.S Sport, televizyon kanalıdır ve TV+, Tivibu gibi platformlarda yayın yapar.S Sport Plus ise internet üzerinden çalışan dijital abonelik platformudur. Canlı spor yayınlarının yanı sıra özel içerikler, tekrar izle ve çoklu ekran gibi özellikler sunar.S Sport Plus nasıl izlenir?
S Sport Plus'a;Akıllı televizyon,Cep telefonu,Tablet,Bilgisayarüzerinden uygulama veya internet tarayıcısıyla giriş yapılarak erişilebiliyor. Platformu kullanabilmek için aktif bir S Sport Plus aboneliği gerekiyor.Sonuç: S Sport Plus TV+'ta Var mı?Hayır. S Sport Plus, TV+ abonelik paketleri içerisinde doğrudan yer almıyor. TV+ kullanıcıları yalnızca S Sport ve S Sport 2 televizyon kanallarını izleyebilir. S Sport Plus'ın özel dijital içeriklerine erişmek isteyen kullanıcıların ayrıca S Sport Plus aboneliği oluşturması gerekiyor.
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