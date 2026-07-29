Real Madrid'den Vinicius kararı!

Yaz transfer döneminin en çok gündeme gelen isimlerinden Vinicius Junior'ın geleceğiyle ilgili belirsizlik büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sky Sports'un haberine göre Real Madrid, Brezilyalı yıldızı satış listesine koymayı düşünmüyor. İspanyol ekibinin, Vinicius ile yeni bir sözleşme için harekete geçtiği belirtildi.
REAL MADRID'İN KARARI NET
Arsenal'ın Vinicius'un durumunu yakından takip ettiği ve sözleşmesinin sona ermesine bir yıl kalmasını transfer açısından fırsat olarak değerlendirdiği biliniyor.
Ancak Real Madrid cephesinin yaklaşımı değişmiş değil. İspanyol devinin, 25 yaşındaki futbolcuyu takımın önemli parçalarından biri olarak görmeye devam ettiği ve kadroda tutmayı planladığı aktarıldı.
MOURINHO'DAN VAZGEÇİLMEZ GÖRÜŞÜ
Yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun da Vinicius'u takımın vazgeçilmez isimleri arasında değerlendirdiği ifade edildi.
Kulüp Başkanı Florentino Perez'in de sözleşme sürecine doğrudan dahil olduğu ve Brezilyalı yıldızın uzun yıllar Real Madrid forması giymesini istediği kaydedildi.
SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR
Tarafların maaş ve yeni sözleşmenin diğer detayları konusunda görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Bu hafta içinde müzakerelerde önemli bir ilerleme yaşanmasının beklendiği aktarıldı.
Zaman zaman taraflar arasında sorun yaşandığına yönelik iddialar ortaya atılsa da, Vinicius'un Real Madrid'den ayrılmak istediğini gösteren herhangi bir somut gelişmenin bulunmadığı vurgulandı.
SADECE BİR FUTBOLCU DEĞİL
Vinicius Junior'ın yalnızca sahadaki performansıyla değil, Real Madrid'in dünya genelindeki marka değeri açısından da önemli bir konumda olduğu ifade edildi.
Bu nedenle İspanyol kulübünün, yıldız oyuncunun sözleşmesini riske atarak gelecekte bedelsiz ayrılmasına izin vermek istemediği belirtildi.
ARSENAL'DA FARKLI BİR STRATEJİ OLABİLİR
Arsenal açısından ise Vinicius transferinin, kulübün mevcut proje anlayışından farklı bir hamle olabileceği değerlendiriliyor.
Mikel Arteta'nın daha çok takım sistemine uyum sağlayan oyuncular üzerine kurulu bir yapı oluşturduğu bilinirken, Vinicius'un transferi Arsenal'in transfer politikasında farklı bir yaklaşımı beraberinde getirebilir.
REAL MADRID'İN KARARI NET
Arsenal'ın Vinicius'un durumunu yakından takip ettiği ve sözleşmesinin sona ermesine bir yıl kalmasını transfer açısından fırsat olarak değerlendirdiği biliniyor.
Ancak Real Madrid cephesinin yaklaşımı değişmiş değil. İspanyol devinin, 25 yaşındaki futbolcuyu takımın önemli parçalarından biri olarak görmeye devam ettiği ve kadroda tutmayı planladığı aktarıldı.
MOURINHO'DAN VAZGEÇİLMEZ GÖRÜŞÜ
Yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun da Vinicius'u takımın vazgeçilmez isimleri arasında değerlendirdiği ifade edildi.
Kulüp Başkanı Florentino Perez'in de sözleşme sürecine doğrudan dahil olduğu ve Brezilyalı yıldızın uzun yıllar Real Madrid forması giymesini istediği kaydedildi.
SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR
Tarafların maaş ve yeni sözleşmenin diğer detayları konusunda görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Bu hafta içinde müzakerelerde önemli bir ilerleme yaşanmasının beklendiği aktarıldı.
Zaman zaman taraflar arasında sorun yaşandığına yönelik iddialar ortaya atılsa da, Vinicius'un Real Madrid'den ayrılmak istediğini gösteren herhangi bir somut gelişmenin bulunmadığı vurgulandı.
SADECE BİR FUTBOLCU DEĞİL
Vinicius Junior'ın yalnızca sahadaki performansıyla değil, Real Madrid'in dünya genelindeki marka değeri açısından da önemli bir konumda olduğu ifade edildi.
Bu nedenle İspanyol kulübünün, yıldız oyuncunun sözleşmesini riske atarak gelecekte bedelsiz ayrılmasına izin vermek istemediği belirtildi.
ARSENAL'DA FARKLI BİR STRATEJİ OLABİLİR
Arsenal açısından ise Vinicius transferinin, kulübün mevcut proje anlayışından farklı bir hamle olabileceği değerlendiriliyor.
Mikel Arteta'nın daha çok takım sistemine uyum sağlayan oyuncular üzerine kurulu bir yapı oluşturduğu bilinirken, Vinicius'un transferi Arsenal'in transfer politikasında farklı bir yaklaşımı beraberinde getirebilir.