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Beşiktaş'ın teklifine yanıt geldi: Leo Pereira

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Leo Pereira için Flamengo cephesinden açıklama yapıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 10:56 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2026 10:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın teklifine yanıt geldi: Leo Pereira
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Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Leo Pereira için Flamengo cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların, 30 yaşındaki Brezilyalı stoper için Flamengo'ya 10 milyon euroluk teklif yaptığı iddia edilirken, Brezilya kulübü oyuncusunu satmaya sıcak bakmıyor.

Flamengo cephesi, Leo Pereira'nın transferiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, tecrübeli savunmacıyı kadroda tutmak istediklerini belirtti.

Brezilyalı yönetici, "Oyuncu satıp kasa kolaylığı sağlamaya ihtiyacımız yokken ve Leo Pereira bizim için son derece önemli bir isimken, onu neden 10 milyon euroya satalım ki? Bu yüzden satmayacağız." ifadelerini kullandı.

FLAMENGO'DA TARİHE GEÇTİ

Leo Pereira, Brezilya'da Flamengo kulübü tarihine geçti. Bugüne kadar Brezilya Serie A ekibiyle 306 resmi maça çıkan deneyimli stoper, 2 Brezilya şampiyonluğu, 2 Libertadores, 1 Sudamericana Kupası ve 3 Brezilya Kupası kazandı. 30 yaşındaki futbolcu, Flamengo tarihinde en fazla maça çıkan ve en fazla kupa kazanan oyuncular arasında yer alıyor.

ÖNDER ÖZEN NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen deneyimli savunmacı için, "Leo Pereira, listemizde olabilecek oyunculardan bir tanesi. Hocanın önceden çalıştığı isimler de var. Onunla da belli bir aşamaya gelindi. Ndidi için resmi bir teklif gelmiş değil." ifadelerini kullanmıştı.

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