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Sidny Lopes Cabral'dan Trabzonspor için flaş itiraf!

Trabzonspor'un sol bek oyuncusu Sidny Lopes Cabral, bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarına konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 20:28
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Sidny Lopes Cabral'dan Trabzonspor için flaş itiraf!
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Trabzonspor'un sol bek oyuncusu Sidny Lopes Cabral, "Hayallerimin takımı Manchester City. Bir gün orda tabii ki boy göstermek, oynamak istiyorum. Ama öncesinde tabii ki en büyük hayalim Trabzonspor'a en iyi şekilde faydalı olmak. Takım arkadaşlarıma faydalı olabilmek, en iyi kupaları kazanabilmek." dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil Burun Adaları formasıyla Arjantin karşısında 2026 Dünya Kupası'nın en güzel golünü kaydeden Cabral, sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Schladming Kasabası'nda sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bordo-mavili takımın yeni transferi, kamp çalışmalarının gayet iyi gittiğini belirterek, "Ben de burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İlk hazırlık maçımızı oynadık. Ama sizin de bildiğiniz gibi ilk maç, dolayısıyla belki de birbirimize alışmamız için biraz daha zamana ihtiyacımız olacak." diye konuştu.

Kariyerin hakkında gelen soruyu yanıtlayan Cabral, "Bu başarı için minnettarım. Tabii ki gerçekten büyük ve önemli başarı benim adıma. Ama çok uzun bir yoldan geldiğimi ifade edebilirim. Dört yıl önce belki Almanya beşinci liginde oynayan bir oyuncudan, bugün dünya kupasının en güzel golünü atmış oyuncu olma mutluluğuna eriştim. Bunun aslında bir hayalin gerçeğe dönüşmesi, bir hayalin, bir rüyanın gerçekleşmesi diyebiliriz. Çok mutluyum, çok minnettarım." ifadelerini kullandı.

Kendisini "komple bir bek oyuncusu" olarak gördüğünü aktaran Cabra, "Kendimi belki komple bir kanat bek oyuncusu olarak da değerlendirebilirim. İki tarafı da yapabildiğimi ve kendimi komple bir bek oyuncusu olarak tarif ettiğimi söyleyebilirim." yorumunu yaptı.

- "İlk görüşmede Trabzonspor'a katılma kararı almıştım"

Cabral, Trabzonspor ile ilk görüşmesinde kendisine güveni ve inancı gördüğünü anlattı.

"Trabzonspor'un arkasındaki gerçek sevgiydi. İnsanların hepsi sevgi doluydu ve Trabzonspor'un bütün konuşmaları gerçekten içten konuşmalardı." diyen Cabral, "Erkek kardeşimin fikri ikinci görüşmeyi beklemek, daha derin konuşmalar yapmaktı belki ama ben ona ilk görüşmenin sonunda hemen Trabzonspor'a gitmeliyim, Trabzonspor benim için doğru adım, bu adımı atmalıyım dediğimi hatırlıyorum. Dolayısıyla henüz ilk görüşmeden Trabzonspor'a katılma kararı almıştım." dedi.

Transfer sürecinde teknik direktör Fatih Tekke ile kısa bir iletişiminin olduğu bilgisini veren Cabral, "Görüşmede ona inanmam gerektiğini anladım. Genç oyuncuların gelişimine ne kadar önem verdiğini bana anlatmıştı." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nda Messi ile rakip olmaları hakkında da konuşan Cabral, "Dünya Kupası öncesinde bir röportajda 'Umuyorum Messi ile bir fotoğraf çekebilirim' demiştim. Bana da bu fotoğrafı çekilebilme şansı doğdu. Onunla fotoğrafımı sosyal medya hesabıma da yükledim ve asla silmeyeceğim fotoğraflardan bir tanesi." diyerek sözlerini tamamladı.

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