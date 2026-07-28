Okan Buruk'tan Can Uzun yanıtı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sky Almanya'ya açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı teknik adam, Eintracht Frankfurt forması giyen ve yaz başından bu yana transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Can Uzun ile ilgili konuştu.
OKAN BURUK'UN SÖZLERİ
Okan Buruk, "Can Uzun'un çok ilgi çekici bir oyuncu olduğu ortada, üstelik bir Türk futbolcu olması da bunu destekliyor." dedi.
Başarılı teknik adam, "Şu anda çok iyi bir kulüple sözleşmesi var, bunu kabul etmeliyiz. Tüm taraflar için uygun koşullar sağlanırsa, bu transferi kesinlikle düşünebiliriz. Ama elbette, her şeyin mantıklı olması ve karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleşmesi gerekiyor." diye konuştu.
SEZON PERFORMANSI
Eintracht Frankfurt'ta geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan 20 yaşındaki genç oyuncu, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Can Uzun'un, Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
OKAN BURUK'UN SÖZLERİ
Okan Buruk, "Can Uzun'un çok ilgi çekici bir oyuncu olduğu ortada, üstelik bir Türk futbolcu olması da bunu destekliyor." dedi.
Başarılı teknik adam, "Şu anda çok iyi bir kulüple sözleşmesi var, bunu kabul etmeliyiz. Tüm taraflar için uygun koşullar sağlanırsa, bu transferi kesinlikle düşünebiliriz. Ama elbette, her şeyin mantıklı olması ve karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleşmesi gerekiyor." diye konuştu.
SEZON PERFORMANSI
Eintracht Frankfurt'ta geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan 20 yaşındaki genç oyuncu, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Can Uzun'un, Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.