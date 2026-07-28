Fenerbahçe'den Kante ve Cherif açıklaması!

Fenerbahçe, N'Golo Kante ve Sidiki Cherif'in sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli ekip, Dünya Kupası sonrası izin sürecini tamamlayan Kante'nin sağlık kontrolünün ardından takımla çalışmalara başladığını duyururken, Sidiki Cherif'in ise son antrenmanda yaşadığı ağrılar nedeniyle kamp kadrosunda yer almadığını bildirdi.
KANTE TAKIMA DÖNDÜ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından izin sürecini tamamlayan N'Golo Kante'nin sağlık kontrolünden geçtiğini ve Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımla çalışmalara başladığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından izin sürecini tamamlayan futbolcumuz N'Golo Kante, bu sabah sağlık kontrolünden geçmiş olup, çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesislerimizde başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
CHERIF KAMP KADROSUNDA YOK
Fenerbahçe, genç futbolcu Sidiki Cherif'in ise son antrenmanda yaşadığı ağrılar nedeniyle kamp kadrosuna dahil edilmediğini bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Sidiki Cherif, son antrenmanda yaşadığı ağrılar nedeniyle kamp kadrosunda yer almamaktadır. Oyuncumuzun sağlık durumu sağlık heyetimiz tarafından yakından takip edilmektedir." denildi.
Sarı-lacivertli ekip, Dünya Kupası sonrası izin sürecini tamamlayan Kante'nin sağlık kontrolünün ardından takımla çalışmalara başladığını duyururken, Sidiki Cherif'in ise son antrenmanda yaşadığı ağrılar nedeniyle kamp kadrosunda yer almadığını bildirdi.
KANTE TAKIMA DÖNDÜ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından izin sürecini tamamlayan N'Golo Kante'nin sağlık kontrolünden geçtiğini ve Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımla çalışmalara başladığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından izin sürecini tamamlayan futbolcumuz N'Golo Kante, bu sabah sağlık kontrolünden geçmiş olup, çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesislerimizde başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
CHERIF KAMP KADROSUNDA YOK
Fenerbahçe, genç futbolcu Sidiki Cherif'in ise son antrenmanda yaşadığı ağrılar nedeniyle kamp kadrosuna dahil edilmediğini bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Sidiki Cherif, son antrenmanda yaşadığı ağrılar nedeniyle kamp kadrosunda yer almamaktadır. Oyuncumuzun sağlık durumu sağlık heyetimiz tarafından yakından takip edilmektedir." denildi.