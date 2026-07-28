Trabzonspor'da savunmaya yeni aday: Kojo Peprah Oppong

Çok acil savunmasını güçlendirmeyi hedefleyen Trabzonspor'da adaylar çoğalıyor. Nordsjaelland formasını giyen Noah Markmann'ı yakın takibine alan bordo-mavililer, Nice formasını giyen Kojo Peprah Oppong'u da listesine ekledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TRABZONSPOR TAKİPTE
Ligue 1'de Nice formasıyla gösterdiği performansla kısa sürede değerini katlayan genç yetenek Oppong, Trabzonspor başta olmak üzere Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Geçen sezon sergilediği çıkışla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki Ganalı yıldız, bordo-mavililerin scout ve teknik ekibi tarafından yakından takip ediliyor.
Nice'nin geçtiğimiz sezon başında Norrköping kulübünden 2 milyon 700 bin Euro'ya kadrosuna kattığı Oppong hem Trabzonspor'un istediği yaş grubuna ve hem de sağda ve solda oynayabilen stoper kriterlerine uyuyor.
BEKLENTİ 15 MİLYON EURO
Geçtiğimiz sezon Nice'de 40 maça çıkan ve bir gol atmayı başaran Oppong, iki maçta da sağ bek olarak oynamıştı. Nice'in genç stoper için 10 ile 15 milyon euro arasında bonservis bedeli belirlediği ifade ediliyor.
Bordo- mavili kulübün ise bu rakamları vermeyi düşünmediği ve daha makul bir seviyede teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
Ligue 1'de Nice formasıyla gösterdiği performansla kısa sürede değerini katlayan genç yetenek Oppong, Trabzonspor başta olmak üzere Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Geçen sezon sergilediği çıkışla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki Ganalı yıldız, bordo-mavililerin scout ve teknik ekibi tarafından yakından takip ediliyor.
Nice'nin geçtiğimiz sezon başında Norrköping kulübünden 2 milyon 700 bin Euro'ya kadrosuna kattığı Oppong hem Trabzonspor'un istediği yaş grubuna ve hem de sağda ve solda oynayabilen stoper kriterlerine uyuyor.
BEKLENTİ 15 MİLYON EURO
Geçtiğimiz sezon Nice'de 40 maça çıkan ve bir gol atmayı başaran Oppong, iki maçta da sağ bek olarak oynamıştı. Nice'in genç stoper için 10 ile 15 milyon euro arasında bonservis bedeli belirlediği ifade ediliyor.
Bordo- mavili kulübün ise bu rakamları vermeyi düşünmediği ve daha makul bir seviyede teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.