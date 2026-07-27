Önder Özen'den yabancı kuralı açıklaması

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, düzenlediği basın toplantısında Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu kuralına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "SUNİ BİR GÜNDEM VAR"
Yabancı oyuncu kuralı üzerinden yapılan tartışmaları eleştiren Özen, "Yabancı kuralıyla alakalı suni bir gündem var. Yabancı kuralı geçen sene açıklandı. Kurallar üzerinden spekülasyon yapmanın hiçbir anlamı yok." ifadelerini kullandı.
"YAPMASAYDINIZ"
Bazı kulüplerin yabancı oyuncu kuralına yönelik itirazlarına da değinen Özen, "Kontrat sorununuz var diye buna itiraz edemezsiniz. Yapmasaydınız. Yanlış ve haksız rekabet. Beşiktaş'ın günahı neydi diye sorarlar. TFF'nin aldığı kararın bekçisi olmasını bekleriz. Biz de bu kuralın bekçisiyiz." sözleriyle açıklamasını tamamladı.
Yabancı oyuncu kuralı üzerinden yapılan tartışmaları eleştiren Özen, "Yabancı kuralıyla alakalı suni bir gündem var. Yabancı kuralı geçen sene açıklandı. Kurallar üzerinden spekülasyon yapmanın hiçbir anlamı yok." ifadelerini kullandı.
"YAPMASAYDINIZ"
Bazı kulüplerin yabancı oyuncu kuralına yönelik itirazlarına da değinen Özen, "Kontrat sorununuz var diye buna itiraz edemezsiniz. Yapmasaydınız. Yanlış ve haksız rekabet. Beşiktaş'ın günahı neydi diye sorarlar. TFF'nin aldığı kararın bekçisi olmasını bekleriz. Biz de bu kuralın bekçisiyiz." sözleriyle açıklamasını tamamladı.