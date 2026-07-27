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Dusan Tadic'in yeni durağı belli oldu! İki yıllık imza

NEC Nijmegen, Dusan Tadic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 16:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Dusan Tadic'in yeni durağı belli oldu! İki yıllık imza
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Hollanda Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen, tecrübeli futbolcu Dusan Tadic'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamaya göre 37 yaşındaki Sırp yıldız, 2028 yazına kadar geçerli olacak iki yıllık sözleşmeye imza attı.

Geçtiğimiz sezon Al-Wahda forması giyen Tadic, kariyerinde Ajax, Fenerbahçe, Southampton, Twente, Groningen ve Vojvodina gibi kulüplerde de görev yaptı. Deneyimli oyuncu ayrıca 111 kez Sırbistan Milli Takımı formasını giyerek ülkesinin en fazla milli maça çıkan futbolcusu unvanını elinde bulunduruyor.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK FIRSAT"

N.E.C. Sportif Direktörü Carlos Aalbers, transferin ardından yaptığı açıklamada, "Bazen bir kulüp için gerçekleşmesi zor görünen fırsatlar ortaya çıkar. Dusan Tadic de böyle bir oyuncu. Genç yeteneklerle deneyimli isimlerin doğru dengesine inanıyoruz ve Dusan bu yapıya mükemmel uyuyor. Hem sahada hem de saha dışında takıma önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aalbers, görüşmeler sırasında kulübün hedefleri ile Tadic'in vizyonunun örtüştüğünü belirterek, "Kulübümüzün sportif gelişimi, Dick Schreuder'in oyun anlayışı ve Avrupa kupalarında mücadele edecek olmamız onu çok etkiledi. Ayrıca futbol kariyerinin ardından teknik direktör olmayı hedefliyor. Biz de bu süreçte kendisini geliştirmesi için gerekli desteği vermeyi amaçlıyoruz. Bu nedenle Dusan'ın bizi tercih etmesinden büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.



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