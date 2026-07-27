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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Yana Derkach'ı duyurdu

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ukraynalı savunma oyuncusu Yana Derkach'ı kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 16:59
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Yana Derkach'ı duyurdu
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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ukraynalı savunma oyuncusu Yana Derkach'ı renklerine bağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yana Derkach'a 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

28 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de daha önce Gaziantep ALG Spor ve ABB FOMGET formalarını giydi.

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