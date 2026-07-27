Filenin Sultanları'na coşkulu karşılama

Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'ye döndü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Filenin Sultanları, havalimanında büyük bir coşkuyla karşılandı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMALAR
Gizem Örge: "Böyle karşılanmak gerçekten harika. Döktüğümüz her ter, emek bu karşılamaya değer. Biz maçtan çıktıktan sonra, ilk heyecanı gördükten sonra sosyal medyada, televizyonda olsun ülkemizin bizimle aynı heyecanı yaşadığını görmek, bizimle aynı gözyaşını görmek gerçekten her emeğe değer. Çok teşekkür ediyoruz. Kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz. İnşallah daha nicelerine."
Daniele Santarelli: "Herkese merhabalar, burada olmaktan dolayı, böyle karşılanmaktan dolayı çok mutluyuz. Harika bir turnuva geçirdik. Gün be gün çok daha iyi oynayıp kazandık. Herkesle gurur duyuyorum. Ama bizim için hedefler bitmedi. Yazın kalan bölümünde daha fazla çalışıp daha fazla kupa alacağız."
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin başarısı, bu ülkenin başarısıdır. Bu çocuklara sahip çıktığımız sürece daha büyük başarılara imza atacaklardır. Hayırlı uğurlu olsun ülkemize."
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Ülkemize şampiyon olarak dönmek muhteşem. Filenin Sultanları'nı bir alkışlayın, bizlere büyük gurur yaşattılar. Ağustos'ta Avrupa Şampiyonası var, hepsine yürekten alkışlar. Milletimize büyük gurur yaşattılar. Hedefler devam ediyor hocamızın söylediği gibi. Türk sporunda büyük yatırımlar var, tesisler var. Türk sporu başarıdan başarıya koşuyor. Hep birlikte Filenin Sultanları'na teşekkür ediyoruz. Yeni şampiyonluklar bekliyoruz. Onlar büyük bir alkışı, sevgiyi hak ediyorlar. Kocaman alkışlar, sizlerle gurur duyuyoruz. Tekrar hoş geldiniz."
Gizem Örge: "Emeği geçene herkesi kutluyorum. Yaptığımız iş çok büyüktü ama yapacak büyük işlerimiz var. Kısa bir aradan sonra Avrupa Şampiyonası'nda görüşmek üzere."
Zehra Güneş: "Kendi insanımızla, milletimizle bunun kutlamasını yapıyoruz. Herkese buraya geldiği için teşekkür ederim. Kupada emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Önümüzde uzun bir yol var. Bunlar başardıklarımızın yarısı, güzel günler bence bizi bekliyor.
Atatürk'ün kızlara olarak açtığımız bu ışıkta alttan gelenlerle birlikte biz de bu bayrağı daha yükseğe taşımak için çalışacağız.
(Avrupa Şampiyonası) Evimizde hedefimize ulaşmak, bunu taçlandırmak daha da keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Umarım her şey istediğimiz gibi olur."
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMALAR
Gizem Örge: "Böyle karşılanmak gerçekten harika. Döktüğümüz her ter, emek bu karşılamaya değer. Biz maçtan çıktıktan sonra, ilk heyecanı gördükten sonra sosyal medyada, televizyonda olsun ülkemizin bizimle aynı heyecanı yaşadığını görmek, bizimle aynı gözyaşını görmek gerçekten her emeğe değer. Çok teşekkür ediyoruz. Kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz. İnşallah daha nicelerine."
Daniele Santarelli: "Herkese merhabalar, burada olmaktan dolayı, böyle karşılanmaktan dolayı çok mutluyuz. Harika bir turnuva geçirdik. Gün be gün çok daha iyi oynayıp kazandık. Herkesle gurur duyuyorum. Ama bizim için hedefler bitmedi. Yazın kalan bölümünde daha fazla çalışıp daha fazla kupa alacağız."
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin başarısı, bu ülkenin başarısıdır. Bu çocuklara sahip çıktığımız sürece daha büyük başarılara imza atacaklardır. Hayırlı uğurlu olsun ülkemize."
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Ülkemize şampiyon olarak dönmek muhteşem. Filenin Sultanları'nı bir alkışlayın, bizlere büyük gurur yaşattılar. Ağustos'ta Avrupa Şampiyonası var, hepsine yürekten alkışlar. Milletimize büyük gurur yaşattılar. Hedefler devam ediyor hocamızın söylediği gibi. Türk sporunda büyük yatırımlar var, tesisler var. Türk sporu başarıdan başarıya koşuyor. Hep birlikte Filenin Sultanları'na teşekkür ediyoruz. Yeni şampiyonluklar bekliyoruz. Onlar büyük bir alkışı, sevgiyi hak ediyorlar. Kocaman alkışlar, sizlerle gurur duyuyoruz. Tekrar hoş geldiniz."
Gizem Örge: "Emeği geçene herkesi kutluyorum. Yaptığımız iş çok büyüktü ama yapacak büyük işlerimiz var. Kısa bir aradan sonra Avrupa Şampiyonası'nda görüşmek üzere."
Zehra Güneş: "Kendi insanımızla, milletimizle bunun kutlamasını yapıyoruz. Herkese buraya geldiği için teşekkür ederim. Kupada emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Önümüzde uzun bir yol var. Bunlar başardıklarımızın yarısı, güzel günler bence bizi bekliyor.
Atatürk'ün kızlara olarak açtığımız bu ışıkta alttan gelenlerle birlikte biz de bu bayrağı daha yükseğe taşımak için çalışacağız.
(Avrupa Şampiyonası) Evimizde hedefimize ulaşmak, bunu taçlandırmak daha da keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Umarım her şey istediğimiz gibi olur."
🇹🇷A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'ye döndü. pic.twitter.com/ABgAmpnczK
— Sporx (@sporx) July 27, 2026