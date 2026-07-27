Juventus'tan John Stones hamlesi

Juventus, Manchester City'den ayrılan savunma oyuncusu John Stones ile ilgileniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan ekibi, bonservisi olmaması nedeniyle 32 yaşındaki futbolcuyu kaçırmak istemiyor.
Di Marzio'nun haberine göre, Juventus, İngiliz stoperin menajeriyle temaslara başladı.
John Stones için daha önce de Arsenal ve Chelsea iddiaları gündeme gelmişti.
Manchester City'den sezon sonuyla birlikte ayrılan deneyimli futbolcu, geçen sezon 18 maçta forma şansı bulmuştu.
Di Marzio'nun haberine göre, Juventus, İngiliz stoperin menajeriyle temaslara başladı.
John Stones için daha önce de Arsenal ve Chelsea iddiaları gündeme gelmişti.
Manchester City'den sezon sonuyla birlikte ayrılan deneyimli futbolcu, geçen sezon 18 maçta forma şansı bulmuştu.