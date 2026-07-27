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Fenerbahçe'de kadroda neşter zamanı

Genişleyen oyuncu grubu ve yabancı kontenjanı nedeniyle Fenerbahçe'de kapsamlı bir kadro operasyonu yapılacağı öne sürüldü. Livakovic, Diego Carlos, Sofyan Amrabat ve Rodrigo Becao'nun gönderilmesi gündemde bulunuyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 08:50
Haber: Fanatik
Fenerbahçe'de kadroda neşter zamanı
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Fenerbahçe'de genişleyen kadro ve yabancı kontenjanı nedeniyle yeni bir yapılanmaya gidileceği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Oyuncu sayısındaki yoğunluğun teknik direktör İsmail Kartal'ı antrenmanları gruplara ayırarak gerçekleştirmeye yönelttiği belirtildi.

İKİ OYUNCU KİRALANACAK

23 yaş altı yabancı kontenjanında bulunan Omar Fayed ve Mimovic'in düzenli forma giymeleri amacıyla kiralanmasının planlandığı aktarıldı.

Nene ile Cherif'in geleceğinin ise kulübe ulaşacak tekliflere göre şekilleneceği ifade edildi.

DÖRT YABANCIYLA AYRILIK GÜNDEMDE

23 yaş üstü yabancılardan Dominik Livakovic, Diego Carlos, Sofyan Amrabat ve Rodrigo Becao'nun yeni sezon kadro planlamasında düşünülmediği öne sürüldü.

Fenerbahçe yönetiminin bu oyuncular için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.

ARCHIE BROWN İÇİN PREMIER LİG BEKLENTİSİ

Archie Brown'a Premier Lig kulüplerinden ilgi bulunduğu ve İngiltere'den gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınacağı aktarıldı.

Kaynakta oyuncu için resmî teklif sunan bir kulübün adı veya bonservis beklentisi paylaşılmadı.

AMARA DIOUF KADRODA KALACAK

Genç oyunculardan Amara Diouf'un takımda tutulmasının planlandığı belirtildi.

Asensio, Talisca, Guendouzi, Skriniar, Fred, Ederson ve Oosterwolde'nin yanı sıra yeni transferler Greenwood, Muriqi ve Ake'nin ana kadroda düşünüldüğü ifade edildi.

KANTE İLE ÜCRET GÖRÜŞMESİ

Fenerbahçe yönetiminin N'Golo Kante ile ücret indirimi konusunda görüşme gerçekleştirmeyi planladığı aktarıldı.

Kaynakta oyuncuyla yapılacak görüşmenin tarihi ve talep edilecek indirim miktarı yer almadı.

LIVAKOVIC'E 4,5 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Dominik Livakovic ile eski kulübü Dinamo Zagreb ve Olympiakos'un ilgilendiği öne sürüldü.

Yunanistan temsilcisinin Hırvat kaleci için 4,5 milyon euroluk teklif hazırladığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Livakovic için henüz kesin bir karar vermediği ve gelecek önerilerin ardından transfer sürecinin şekilleneceği belirtildi.

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