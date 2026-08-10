E-Devlet doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır?

* Doğal gaz arzı sağlanan 603 ilçede ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan herkese açık

E-DEVLET DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Doğalgaz yardımı e-devlet sorgulama sonuç ve yardım almak için yapılması gerekenler belli oldu. Vatandaşlar e-devlet üzerinden doğalgaz yardımı için nasıl talep oluşturulduğunu merak ediyor. Bunun yapılması gerekenler bulunuyor.Aile bakanlığı dar gelirli ailelere 450-1150 lira arasında doğal gaz yardımı yapacak. Yardımlar için toplam 3 milyar lira bütçe ayrıldı. Bu yardımlardan yararlanmak için abonelik şartı bulunuyor. Yardımı hakkettiği halde aboneliği üzerine almayan aileler yardımdan yararlanamıyor. Söz konusu ailelerin yardımdan yararlanabilmesi için de abonelik işlemlerini kolaylaştırılacak düzenleme üzerinde çalışılıyor.Destek programından yararlanmak isteyen vatandaşlar için abonelik şartı aranmasının başvuru yapmada kısıtlı kaldığını belirten Yanık, "Yasadan kaynaklı abonelik şartı var. Abonelik şartında da sadece kiracıların belli bir masraf yaparak abonelik yaptırmaları gerekiyor. Bu yüzden başvuru beklediğimizden biraz düşük. Ama bu programın işleyişi ile alakalı değil tamamen abonelik şartı ile alakalı. Bu konuyu da enerji bakanımızla görüştük. Bu konuda da kolaylaştırıcı bir adım atılacak. Kolaylaştıracak yöntemleri ayrıca çalışıyoruz" dedi.Doğal gaz Tüketim Destek Programı kapsamında başvurular e-devlet kapısı üzerinden yapılıyor. Desteğe başvurmak için yapılması gerekenler:Vatandaşların nasıl E-Devlet üzerinden doğalgaz faturasına yardım talebi oluşturacak konusunda yapılacaklar bulunuyor. Bu yapılacak olan adımlar arasında E-Devlet üzerinden doğalgaz faturası için yardım talebinde bulunulması esastır.Türkiye vatandaşları E-Devlet hesaplarına giriş yaparak aşağıdaki linki tıklayabilir ve başvurularını ilgili adımları takip ederek yapabiliyor.