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Rafael Leao'da gece yarısı Galatasaray gelişmesi

Galatasaray'ın Rafael Leao ile prensip anlaşmasına vardığı ve transfer yarışında Fenerbahçe'nin önüne geçtiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 09:03
Fotoğraf: Imago
Rafael Leao'da gece yarısı Galatasaray gelişmesi
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Galatasaray ile Fenerbahçe bu kez Rafael Leao transferinde karşı karşıya... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Portekizli yıldız için iki ezeli rakip de kıyasıya mücadele veriyor. Fenerbahçe'nin resmi temaslara başlamasının ardından gece geç saatlerde flaş bir Galatasaray gelişmesi yaşandı.

LEAO TRANSFERİNDE GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE

İtalyan gazeteci Daniele Longo'ya göre Galatasaray, Leao transferinde Fenerbahçe'ye oranla küçük bir avantaja sahip. Longo'ya göre sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldızla prensip anlaşmasına vardı.

Yine haberde Leao'nun Fenerbahçe'ye "Hayır" demediği aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin İtalya'ya gelerek en somut adımları atan takım olduğu ve sürecin devam ettiği belirtildi.

BONSERVİS SORUNU

Longo'nun haberinde Galatasaray'ın halletmesi gereken bir bonservis sorunu olduğunun altı çizildi. Milan'ın 50 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonlu teklife sıcak bakmadığı, sarı-kırmızılıların bu teklifi direkt bonservise dönüştürmesi halinde Leao'nun Galatasaray'a transfer olacağı kaydedildi.

LEAO'NUN ACELESİ YOK

Öte yandan yıldız futbolcu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra başka takımlardan teklifler de bekliyor. Leao bu sebeple süreçte acele etmek istemiyor.

KONTRATI VE PERFORMANSI

Rafael Leao'nun Milan kulübüyle kontratı 2028 yılında sona erecek. Yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 31 maçta 10 gol, 3 asistlik katkı sağladı.  

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