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Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden! Biletleri kesildi

Fenerbahçe'den dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Kanarya'da transfer çalışmaları sürerken diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor. Son olarak sarı-lacivertlilerde yönetimin 5 futbolcunun biletini kestiği öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 16:38 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2026 16:40
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden! Biletleri kesildi
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Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli yönetim, bir yandan yeni oyuncularla görüşmeler yaparken diğer yandan mevcut futbolculara gelen teklifleri değerlendiriyor.

Fenerbahçe, yeni yabancı kuralına uygun bir kadro oluşturmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda takımdan ayrılması muhtemel isimler de netleşmeye başladı.

Yönetim, 10+4 yabancı kuralına göre kadro yapılanmasını şekillendiriyor.

Ognjen Mimovic'in geleceğiyle ilgili gelecek teklifler masaya yatırılacak.

Dominik Livakovic için yapılacak resmi girişimler de değerlendirilecek.

Sofyan Amrabat'a gelecek tekliflere de açık kapı bırakılacak.

Savunma oyuncuları Diego Carlos ve Rodrigo Becao için de uygun tekliflerin gelmesi halinde ayrılık ihtimali bulunuyor.

Fenerbahçe yönetimi, kadro planlamasını tamamlamak adına bu oyuncularla ilgili transfer sürecini titizlikle yürütecek.  

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