Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden! Biletleri kesildi

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli yönetim, bir yandan yeni oyuncularla görüşmeler yaparken diğer yandan mevcut futbolculara gelen teklifleri değerlendiriyor.
Fenerbahçe, yeni yabancı kuralına uygun bir kadro oluşturmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda takımdan ayrılması muhtemel isimler de netleşmeye başladı.
Yönetim, 10+4 yabancı kuralına göre kadro yapılanmasını şekillendiriyor.
Ognjen Mimovic'in geleceğiyle ilgili gelecek teklifler masaya yatırılacak.
Dominik Livakovic için yapılacak resmi girişimler de değerlendirilecek.
Sofyan Amrabat'a gelecek tekliflere de açık kapı bırakılacak.
Savunma oyuncuları Diego Carlos ve Rodrigo Becao için de uygun tekliflerin gelmesi halinde ayrılık ihtimali bulunuyor.
Fenerbahçe yönetimi, kadro planlamasını tamamlamak adına bu oyuncularla ilgili transfer sürecini titizlikle yürütecek.
Fenerbahçe, yeni yabancı kuralına uygun bir kadro oluşturmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda takımdan ayrılması muhtemel isimler de netleşmeye başladı.
Yönetim, 10+4 yabancı kuralına göre kadro yapılanmasını şekillendiriyor.
Ognjen Mimovic'in geleceğiyle ilgili gelecek teklifler masaya yatırılacak.
Dominik Livakovic için yapılacak resmi girişimler de değerlendirilecek.
Sofyan Amrabat'a gelecek tekliflere de açık kapı bırakılacak.
Savunma oyuncuları Diego Carlos ve Rodrigo Becao için de uygun tekliflerin gelmesi halinde ayrılık ihtimali bulunuyor.
Fenerbahçe yönetimi, kadro planlamasını tamamlamak adına bu oyuncularla ilgili transfer sürecini titizlikle yürütecek.