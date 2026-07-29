Hawks, Jarrett Allen ile ilgileniyor

Atlanta Hawks'ın, Cleveland Cavaliers'ın pivotu Jarrett Allen'ı kadrosuna katmak istediği ancak Cavaliers'ın tecrübeli uzunu takas etmeye sıcak bakmadığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NBA muhabiri Marc Stein'ın haberine göre:
"Kaynaklar, Hawks'ın bir süredir Jarrett Allen'a olan ilgisini Cleveland'a ilettiğini söylüyor. Ancak bana aktarılan bilgiye göre Cavaliers, ilk beş pivotunu takas etmeyi hâlâ değerlendirmeye almış değil."
28 yaşındaki Allen, üç yıl ve 90.7 milyon dolarlık kontrat uzatmasının ilk sezonuna girmeye hazırlanıyor ve Donovan Mitchell, James Harden ile Evan Mobley'nin yanında Cleveland'ın uzun vadeli planlarının önemli parçalarından biri olarak görülüyor.
Cavaliers, 2025-26 normal sezonunu 52 galibiyet ve 30 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nı dördüncü sırada tamamladıktan sonra konferans finaline yükselmiş, burada ise New York Knicks'e süpürülerek elenmişti.
Allen'ın iki yönlü katkısı düşünüldüğünde Cleveland'ın bu tutumu şaşırtıcı değil. 2.06 metrelik pivot, geçen sezon 56 maçta 15.4 sayı, 8.5 ribaund ve 0.8 blok ortalamaları yakalarken saha içinden %63.8 isabet oranıyla oynadı. Kariyeri boyunca %64.1 saha içi isabet oranına sahip olan Allen, NBA'in en verimli pota altı bitiricilerinden biri olmayı sürdürüyor.
Tecrübeli pivot, Cavaliers'ın uzun rotasyonuna savunma tarafında da büyük istikrar sağlıyor. 2021-22 sezonunda All-Star seçilen Allen, birçok sezonda Yılın Savunmacısı oylamasında da oy aldı ve 2023-24 sezonunda bu oylamayı 10. sırada tamamladı. Çember koruma, ribaund alma ve hücumda yüksek top kullanımı gerektirmeden savunmaya katkı verme özellikleri, onu Evan Mobley için ideal bir tamamlayıcı haline getiriyor.
Atlanta'nın ilgisi ise Trae Young takasının ardından daha savunmacı bir kimlik oluşturmaya çalışan kadro yapılanmasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Jalen Johnson ve Dyson Daniels etrafında şekillenen Hawks, 2025-26 sezonunu 46 galibiyet ve 36 mağlubiyetle tamamlayarak play-off'a yükselmiş ancak ilk turda altı maç sonunda New York Knicks'e elenmişti.
Hawks'ın kadrosunda geçen sezon 74 maçta 15.2 sayı, 7.6 ribaund, 3.1 asist ve 1.1 blok ortalamaları yakalayan genç pivot Onyeka Okongwu bulunsa da Allen'ın pota altındaki fiziksel varlığı ve tecrübesinin takıma farklı bir boyut kazandırabileceği belirtiliyor.
Allen'ın Atlanta'ya katılması halinde, 2025-26 sezonunda 22.5 sayı, 10.3 ribaund ve 7.9 asist ortalamalarıyla All-Star seçilen Jalen Johnson'ın liderlik ettiği uzun rotasyonunda önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Tecrübeli pivot, Hawks'a hem üst düzey bir pick-and-roll partneri hem de dış savunmacıların arkasında güvenilir bir savunma çıpası kazandırabilir.
"Kaynaklar, Hawks'ın bir süredir Jarrett Allen'a olan ilgisini Cleveland'a ilettiğini söylüyor. Ancak bana aktarılan bilgiye göre Cavaliers, ilk beş pivotunu takas etmeyi hâlâ değerlendirmeye almış değil."
28 yaşındaki Allen, üç yıl ve 90.7 milyon dolarlık kontrat uzatmasının ilk sezonuna girmeye hazırlanıyor ve Donovan Mitchell, James Harden ile Evan Mobley'nin yanında Cleveland'ın uzun vadeli planlarının önemli parçalarından biri olarak görülüyor.
Cavaliers, 2025-26 normal sezonunu 52 galibiyet ve 30 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nı dördüncü sırada tamamladıktan sonra konferans finaline yükselmiş, burada ise New York Knicks'e süpürülerek elenmişti.
Allen'ın iki yönlü katkısı düşünüldüğünde Cleveland'ın bu tutumu şaşırtıcı değil. 2.06 metrelik pivot, geçen sezon 56 maçta 15.4 sayı, 8.5 ribaund ve 0.8 blok ortalamaları yakalarken saha içinden %63.8 isabet oranıyla oynadı. Kariyeri boyunca %64.1 saha içi isabet oranına sahip olan Allen, NBA'in en verimli pota altı bitiricilerinden biri olmayı sürdürüyor.
Tecrübeli pivot, Cavaliers'ın uzun rotasyonuna savunma tarafında da büyük istikrar sağlıyor. 2021-22 sezonunda All-Star seçilen Allen, birçok sezonda Yılın Savunmacısı oylamasında da oy aldı ve 2023-24 sezonunda bu oylamayı 10. sırada tamamladı. Çember koruma, ribaund alma ve hücumda yüksek top kullanımı gerektirmeden savunmaya katkı verme özellikleri, onu Evan Mobley için ideal bir tamamlayıcı haline getiriyor.
Atlanta'nın ilgisi ise Trae Young takasının ardından daha savunmacı bir kimlik oluşturmaya çalışan kadro yapılanmasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Jalen Johnson ve Dyson Daniels etrafında şekillenen Hawks, 2025-26 sezonunu 46 galibiyet ve 36 mağlubiyetle tamamlayarak play-off'a yükselmiş ancak ilk turda altı maç sonunda New York Knicks'e elenmişti.
Hawks'ın kadrosunda geçen sezon 74 maçta 15.2 sayı, 7.6 ribaund, 3.1 asist ve 1.1 blok ortalamaları yakalayan genç pivot Onyeka Okongwu bulunsa da Allen'ın pota altındaki fiziksel varlığı ve tecrübesinin takıma farklı bir boyut kazandırabileceği belirtiliyor.
Allen'ın Atlanta'ya katılması halinde, 2025-26 sezonunda 22.5 sayı, 10.3 ribaund ve 7.9 asist ortalamalarıyla All-Star seçilen Jalen Johnson'ın liderlik ettiği uzun rotasyonunda önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Tecrübeli pivot, Hawks'a hem üst düzey bir pick-and-roll partneri hem de dış savunmacıların arkasında güvenilir bir savunma çıpası kazandırabilir.