Gaziantep FK, forvet transferi yaptı: Fuat Bavuk

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, forvet oyuncusu Fuat Bavuk'u renklerine bağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Nesine 2. Lig ekiplerinden Elazığspor'da forma giyen 25 yaşındaki forvet oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi
Açıklamada, "Fuat Bavuk'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Fuat Bavuk'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.