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Gaziantep FK, forvet transferi yaptı: Fuat Bavuk

Gaziantep FK, forvet oyuncusu Fuat Bavuk'u kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 16:29 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2026 16:59
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Gaziantep FK, forvet transferi yaptı: Fuat Bavuk
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, forvet oyuncusu Fuat Bavuk'u renklerine bağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Nesine 2. Lig ekiplerinden Elazığspor'da forma giyen 25 yaşındaki forvet oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi

Açıklamada, "Fuat Bavuk'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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