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Gaziantep FK, transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı

Gaziantep FK, FIFA'daki tüm dosyaların temizlendiğini ve transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 13:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK, transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı
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Gaziantep FK, FIFA tarafından kulübe uygulanan geçici transfer yasağının kaldırıldığını resmen duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüze, FIFA tarafından geçtiğimiz dönem borçlarına ilişkin uygulanan geçici transfer yasağına neden olan tüm borçlar kulübümüzce ödenmiştir.

Söz konusu verilen bu yasağa ilişkin, kulübümüzün FIFA'daki tüm dosyaları temizlenmiş olup, takımımızın transfer yasağı resmen kaldırılmıştır." ifadelerine yer verildi.



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