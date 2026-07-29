Gaziantep FK, transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı

Gaziantep FK, FIFA tarafından kulübe uygulanan geçici transfer yasağının kaldırıldığını resmen duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüze, FIFA tarafından geçtiğimiz dönem borçlarına ilişkin uygulanan geçici transfer yasağına neden olan tüm borçlar kulübümüzce ödenmiştir.
Söz konusu verilen bu yasağa ilişkin, kulübümüzün FIFA'daki tüm dosyaları temizlenmiş olup, takımımızın transfer yasağı resmen kaldırılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Söz konusu verilen bu yasağa ilişkin, kulübümüzün FIFA'daki tüm dosyaları temizlenmiş olup, takımımızın transfer yasağı resmen kaldırılmıştır." ifadelerine yer verildi.