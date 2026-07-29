29 Temmuz
Gornik Zabrze-Fenerbahçe
21:00
29 Temmuz
Dukagjini-Lugano
17:30
29 Temmuz
Kopenhag-Polissya Zhytomyr
20:00
29 Temmuz
Rapid Wien-Santa Coloma
21:30
29 Temmuz
Cerezo Osaka-B. Dortmund
13:00
29 Temmuz
Leverkusen-Genk
16:00
29 Temmuz
Real Betis-Lyon
21:00
29 Temmuz
Watford-Fiorentina
21:30

Murat Özbostan: "Olan Trossard'ın törenine oldu!"

Sabah Gazetesi spor yazarı Murat Özbostan, Muhammed Salah transferinde oluşan yüksek beklentinin doğru yönetilemediğini belirterek, Beşiktaş yönetiminin taraftara aynı heyecanı yaşatacak ve kulübün vizyonunu ortaya koyacak yeni bir hamle yapması gerektiğini vurguladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 10:14
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Murat Özbostan: 'Olan Trossard'ın törenine oldu!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Sabah Gazetesi spor yazarı Murat Özbostan, Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdiği köşe yazısında Mohamed Salah transfer süreci üzerinden siyah-beyazlı yönetimin transfer stratejisini ele aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İşte Murat Özbostan'ın yazısı;

"Bir transfer sadece bir futbolcunun gelişi değildir. Bazen bir isim, bir camianın heyecanını, umudunu ve yeniden ayağa kalkma arzusunu temsil eder. Muhammeda Salah da Beşiktaş taraftarı için tam olarak böyle bir anlam taşıdı. Dünyanın tanıdığı, kariyeri başarılarla dolu büyük bir yıldızdan söz ediyoruz. Böyle bir oyuncunun siyah-beyazlı formayı giymesi, sadece saha içindeki kaliteyi değil, kulübün marka değerini de bambaşka bir noktaya taşıyabilecek bir hamle olurdu. Ancak süreç ilerledikçe Salah transferi, taraftarın gözünde büyük bir heyecandan belirsizliğe dönüşmeye başladı. Bir hafta önce transfer bitmiş gibi bir hava oluşturuldu, beklenti zirveye çıktı. Sonrasında yaşanan gelişmeler ise taraftarda doğal olarak bir hayal kırıklığı yarattı. Burada asıl soru şu: Büyük transferler bu kadar erken kamuoyunun önüne çıkarılmalı mıydı? Eğer görüşmeler olumlu ilerliyorsa ve umut varsa, bu süreç son ana kadar büyük titizlikle yürütülmeliydi. Çünkü transfer dünyasında bazen bir kelime, bir açıklama ya da oluşan bir algı bile dengeleri değiştirebilir.

Trossard'ın imza töreninde tribünlerden yükselen "Salah" sesleri de üzerinde düşünülmesi gereken bir görüntüydü. (20 bin taraftarın katılımıyla statta Belçikalı dünya yıldızı bir oyuncu için düzenlenen törende Başkan Serdal Adalı'ya ithafen "Ya Allah Bismillah Muhammed Salah" tezahüratı yapılmıştı.) Yeni transfer edilmiş bir futbolcunun karşısında başka bir yıldızın beklentisinin öne çıkması, Belçikalı oyuncu açısından da kolay bir durum değildi.

Bu noktada sorun taraftarın heyecanı değil; sürecin yönetiliş biçimiydi. Beşiktaş taraftarı büyük hedefleri olan bir taraftardır. Kulübünün yeniden zirve yarışına dönmesini, Avrupa'da ses getirmesini ve büyük oyuncularla anılmasını ister. Bu beklenti de son derece doğaldır. Önder Özen'in açıklamalarındaki sakinlik, detaylara verdiği önem ve futbol aklı dikkat çekti de... Ancak artık taraftarın da karşılığını görmek istediği bir dönem başladı. Eğer Salah transferi gerçekleşmeyecekse, Beşiktaş yönetiminin taraftara aynı heyecanı yaşatacak başka bir hamle yapması gerekiyor. Çünkü konu sadece bir futbolcunun transferi değildir. Konu, Beşiktaş armasının büyüklüğüne yakışan vizyonu gösterebilmektir. Büyük kulüpler sadece yıldız futbolcularla değil, büyük hayaller kurarak ve o hayalleri doğru yöneterek büyür. Salah olur ya da olmaz… Ancak taraftar artık sadece söz değil, sahada ve transferde karşılığı olan bir heyecan bekliyor."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.