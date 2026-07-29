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Trabzonspor'a Chelsea'den genç yıldız!

Orta sahaya genç ve yaratıcı bir takviye hedefleyen Trabzonspor, Chelsea'nin kiralamayı planladığı Kendry Paez'i gündemine aldı. Ekvador basınına göre Bordo-Mavililer, 19 yaşındaki yıldızın durumunu yakından takip ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 09:51 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2026 10:32
Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'a Chelsea'den genç yıldız!
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Trabzonspor, genç ve gelecek vadeden isimlere yönelik transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ekvador basınına göre, Bordo-Mavililer'in gündemine bu kez Chelsea'nin genç yıldızı Kendry Paez geldi...

Bonservisi İngiliz ekibi Chelsea'de bulunan 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun geleceğiyle ilgili yeni bir planlama yapılıyor.

Haberlere göre Chelsea yönetimi, River Plate'deki kiralık döneminin ardından Paez'in gelişimini sürdürebilmesi ve Avrupa'da düzenli forma giyebilmesi için oyuncuyu yeniden kiralık olarak göndermeyi değerlendiriyor.

Orta sahasına genç, teknik ve yaratıcı bir takviye yapmak isteyen Trabzonspor'un, Ekvadorlu milli futbolcu için durum değerlendirmesi yaptığı öne sürülüyor.

GELİŞMEYE DEVAM EDEBİLİR

Chelsea, 2015'te haklarını aldığı Paez'in kalıcı olarak A takıma katılmadan önce kiralık olarak farklı takımlarda yeteneğini geliştirmesini planlıyor. Bu süreçte, daha önce Racing Strasbourg ve ardından River Plate'te kiralık olarak forma giydi. Trabzonspor, Ekvadorlu oyuncunun kiralık olarak gittiği üçüncü takım olabilir. Trabzonspor'a kiralık olarak gönderilmesi, hem oyuncu hem de İngiliz kulübü için faydalı bir alternatif olabilir; zira bu sayede oyuncu düzenli olarak forma giyebilir, istikrar kazanabilir ve futbol becerilerini geliştirmeye devam edebilir. Bu arada, Kendry Paez, Ekvador'un en umut vadeden yeteneklerinden biri. 

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