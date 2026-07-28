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Stoke City-Everton
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Fatih Karagümrük, Manolis Siopis'i transfer etti

Fatih Karagümrük, Yunan orta saha oyuncusu Manolis Siopis'i kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 23:07
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fatih Karagümrük, Manolis Siopis'i transfer etti
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Trendyol 1. Lig takımlarından Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Yunan orta saha oyuncusu Manolis Siopis'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün açıklamasında, "Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, tecrübeli futbolcu Manolis Siopis ile anlaşma sağladı. Değerli bir kariyere sahip olan Manolis Siopis'e ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerine Olympiakos altyapısında başlayan Siopis, Türkiye'de Alanyaspor ve Trabzonspor'da ikişer sezon forma giydi. Bir Trendyol Süper Lig ve bir Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanan 32 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, son iki sezonda ülkesinde Panathinaikos ile 52 maça çıktı. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi deneyimleri olan Siopis, 42 kez formasını giydiği Yunanistan Milli Takımı'nda 1 gol attı.



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