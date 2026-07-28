Pelicans, Bennedict Mathurin için devreye girdi

New Orleans Pelicans, geçtiğimiz sezonu 26 galibiyet ve 56 mağlubiyetle tamamlayan kadrosunu güçlendirmek amacıyla kısıtlı serbest oyuncu Bennedict Mathurin ile görüşmelere başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NBA muhabiri Marc Stein'ın haberine göre Pelicans, Mathurin ile son dönemde temaslarda bulundu. Stein ayrıca ismi açıklanmayan bir başka takımın da Los Angeles Clippers forması giyen oyuncuyla ilgilendiğini aktardı.
Clippers, Mathurin'in kısıtlı serbest oyuncu haklarını elinde bulundurmaya devam ediyor. Bu sayede Los Angeles ekibi, oyuncuya yapılacak herhangi bir teklifi eşitleyebilecek ya da bunun daha doğru bir seçenek olduğuna karar vermesi halinde sign-and-trade formülünü değerlendirebilecek.
Mathurin, dört yıllık ve toplam 29.9 milyon dolar değerindeki çaylak sözleşmesini tamamladıktan sonra kısıtlı serbest oyuncu statüsüne geçti.
Jake Fischer'ın haberine göre Clippers, 2022 Draftı'nın 6. sıra seçimini takımda tutmak istiyor ancak hem oyuncunun hem de organizasyonun çıkarına olması halinde sign-and-trade seçeneklerini görüşmeye de açık durumda.
23 yaşındaki oyuncu, 2025-26 sezonunu Indiana Pacers ve Los Angeles Clippers arasında geçirdi. Sezon içerisinde takaslanan Mathurin, toplam 54 maçta 30 dakika ortalama süre alırken 17.6 sayı, 5.4 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları yakaladı. Genç oyuncu ayrıca %43 saha içi ve %86.9 serbest atış isabet oranlarıyla mücadele etti.
Los Angeles'a geldikten sonra da üretkenliğini koruyan Mathurin, Clippers formasıyla çıktığı 26 maçta, bunların yalnızca birine ilk beşte başlamak üzere, 17.4 sayı, 5.5 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları üretti.
Üç sayı yüzdesi maç başına 3.2 denemede %20.7'ye gerilese de iki sayılık atışlarda %50.2 isabet buldu. Ayrıca maç başına 7.3 kez faul çizgisine giderek %85.8 isabet oranıyla savunmalara baskı kurmayı sürdürdü.
Mathurin, NBA'deki dört sezonunda istikrarlı bir skorere dönüştü. Kariyerinde çıktığı 263 normal sezon maçında 16.2 sayı, 4.7 ribaund ve 1.9 asist ortalamaları yakalayan genç oyuncunun, faul alabilme becerisi hücumdaki en güçlü yönlerinden biri olarak gösteriliyor.
Pelicans'ın ilgisi, takımın ligin en sessiz yaz dönemlerinden birini geçirmesinin ardından geldi. New Orleans, geçtiğimiz sezon Batı Konferansı'nı 26 galibiyet ve 56 mağlubiyetle 11. sırada tamamladı. Daha agresif hamleler yapacağı yönünde geniş çaplı beklentiler oluşmasına rağmen kulüp, kadrosunda büyük değişiklikler yapmak yerine çekirdek yapısını büyük ölçüde korumayı tercih etti.
Takımın en skorer isimleri de kadroda kalmaya devam etti. Trey Murphy III, %37.9 üç sayı isabetiyle takımın en yüksek ortalaması olan 21.5 sayıyı üretirken, Zion Williamson %60 saha içi isabet oranıyla 21.0 sayı ortalaması yakaladı. Saddiq Bey ise sezonu 17.7 sayı ortalamasıyla tamamladı. Çaylak oyun kurucu Jeremiah Fears da sezonun 82 maçının tamamında forma giyerek 14.3 sayı ve 3.4 asist ortalamalarıyla gelecek adına umut verdi.
Clippers, Mathurin'in kısıtlı serbest oyuncu haklarını elinde bulundurmaya devam ediyor. Bu sayede Los Angeles ekibi, oyuncuya yapılacak herhangi bir teklifi eşitleyebilecek ya da bunun daha doğru bir seçenek olduğuna karar vermesi halinde sign-and-trade formülünü değerlendirebilecek.
Mathurin, dört yıllık ve toplam 29.9 milyon dolar değerindeki çaylak sözleşmesini tamamladıktan sonra kısıtlı serbest oyuncu statüsüne geçti.
Jake Fischer'ın haberine göre Clippers, 2022 Draftı'nın 6. sıra seçimini takımda tutmak istiyor ancak hem oyuncunun hem de organizasyonun çıkarına olması halinde sign-and-trade seçeneklerini görüşmeye de açık durumda.
23 yaşındaki oyuncu, 2025-26 sezonunu Indiana Pacers ve Los Angeles Clippers arasında geçirdi. Sezon içerisinde takaslanan Mathurin, toplam 54 maçta 30 dakika ortalama süre alırken 17.6 sayı, 5.4 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları yakaladı. Genç oyuncu ayrıca %43 saha içi ve %86.9 serbest atış isabet oranlarıyla mücadele etti.
Los Angeles'a geldikten sonra da üretkenliğini koruyan Mathurin, Clippers formasıyla çıktığı 26 maçta, bunların yalnızca birine ilk beşte başlamak üzere, 17.4 sayı, 5.5 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları üretti.
Üç sayı yüzdesi maç başına 3.2 denemede %20.7'ye gerilese de iki sayılık atışlarda %50.2 isabet buldu. Ayrıca maç başına 7.3 kez faul çizgisine giderek %85.8 isabet oranıyla savunmalara baskı kurmayı sürdürdü.
Mathurin, NBA'deki dört sezonunda istikrarlı bir skorere dönüştü. Kariyerinde çıktığı 263 normal sezon maçında 16.2 sayı, 4.7 ribaund ve 1.9 asist ortalamaları yakalayan genç oyuncunun, faul alabilme becerisi hücumdaki en güçlü yönlerinden biri olarak gösteriliyor.
Pelicans'ın ilgisi, takımın ligin en sessiz yaz dönemlerinden birini geçirmesinin ardından geldi. New Orleans, geçtiğimiz sezon Batı Konferansı'nı 26 galibiyet ve 56 mağlubiyetle 11. sırada tamamladı. Daha agresif hamleler yapacağı yönünde geniş çaplı beklentiler oluşmasına rağmen kulüp, kadrosunda büyük değişiklikler yapmak yerine çekirdek yapısını büyük ölçüde korumayı tercih etti.
Takımın en skorer isimleri de kadroda kalmaya devam etti. Trey Murphy III, %37.9 üç sayı isabetiyle takımın en yüksek ortalaması olan 21.5 sayıyı üretirken, Zion Williamson %60 saha içi isabet oranıyla 21.0 sayı ortalaması yakaladı. Saddiq Bey ise sezonu 17.7 sayı ortalamasıyla tamamladı. Çaylak oyun kurucu Jeremiah Fears da sezonun 82 maçının tamamında forma giyerek 14.3 sayı ve 3.4 asist ortalamalarıyla gelecek adına umut verdi.