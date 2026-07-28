Fenerbahçe'de Guirassy 'out', Gonzalo Garcia 'in'

Yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin bir süredir ilgilendiği Serhou Guirassy konusunda beklenen ilerlemenin sağlanamadığı ifade edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Guirassy transferinde görüşmeler durdu. Şu an odak Real Madridli Gonzalo Garcia'ya döndü.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da Garcia'yı çok beğendiği, odağını +4 kontenjanına da uyumlu olan Gonzalo Garcia'ya çevirdiği belirtildi.
GONZALO GARCIA KİMDİR?
Tam adı Gonzalo García Torres olan İspanyol futbolcu, 24 Mart 2004'te Madrid'de dünyaya geldi. Futbola SEK ve Club Santa Bárbara altyapılarında başlayan Gonzalo, Jarama Race'in ardından 2014 yılında Real Madrid akademisine katıldı.
Altyapı kariyerinin önemli bölümünü Madrid temsilcisinde geçiren genç oyuncu, 2018-2019 sezonunda Mallorca'da forma giydikten sonra Real Madrid'e döndü. Gençlik takımlarındaki performansıyla dikkat çeken Gonzalo, 2023 yılında Castilla'ya yükseldi.
Gonzalo García, Real Madrid A Takımı'ndaki ilk maçına 26 Kasım 2023'te çıktı. Genç futbolcu, Madrid ekibinin deplasmanda Cadiz'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada oyuna sonradan dahil oldu.
REAL MADRID CASTILLA'DA 25 GOLLÜK SEZON
İspanyol golcünün çıkışı, Real Madrid Castilla formasıyla yaşandı. Gonzalo, 2024-2025 sezonunda Primera Federacion'da 25 gol atarak organizasyonun en skorer oyuncusu oldu.
Castilla'daki performansı sonrasında A Takım kadrosuna dahil edilen 22 yaşındaki forvet, fizik gücü, ceza alanındaki hareketliliği ve farklı şekillerde skor üretebilmesiyle teknik heyetin seçeneklerinden biri hâline geldi.
KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NDA GOL KRALI
Gonzalo García, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla uluslararası arenada adını duyurdu.
Turnuvada altı karşılaşmaya çıkan Real Madridli futbolcu, dört gol ve bir asistlik katkı sağladı. Di Maria, Guirassy ve Marcos Leonardo ile aynı gol sayısına ulaşan Gonzalo, yaptığı asist sayesinde turnuvanın gol kralı ödülünü kazandı.
Genç santrfor, turnuvanın ardından Real Madrid ile olan sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı ve A Takım kadrosundaki yerini sağlamlaştırdı.
2025/26 PERFORMANSI: 8 GOL 2 ASİST
Real Madrid'in resmi verilerine göre Gonzalo García, 2025-2026 sezonunda tüm kulvarlarda 39 karşılaşmada görev yaptı. Toplam 1.470 dakika sahada kalan İspanyol forvet, sekiz gol ve iki asistlik performans sergiledi.
Gonzalo, La Liga'da ise 30 maçta altı kez fileleri havalandırırken bir de gol pası verdi. Ligde dokuz karşılaşmaya ilk 11'de başlayan genç oyuncu, 21 mücadelede oyuna sonradan dahil oldu. Altı lig golünün dördünü sağ ayağıyla, birini sol ayağıyla, birini de kafayla kaydetti.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da Garcia'yı çok beğendiği, odağını +4 kontenjanına da uyumlu olan Gonzalo Garcia'ya çevirdiği belirtildi.
GONZALO GARCIA KİMDİR?
Tam adı Gonzalo García Torres olan İspanyol futbolcu, 24 Mart 2004'te Madrid'de dünyaya geldi. Futbola SEK ve Club Santa Bárbara altyapılarında başlayan Gonzalo, Jarama Race'in ardından 2014 yılında Real Madrid akademisine katıldı.
Altyapı kariyerinin önemli bölümünü Madrid temsilcisinde geçiren genç oyuncu, 2018-2019 sezonunda Mallorca'da forma giydikten sonra Real Madrid'e döndü. Gençlik takımlarındaki performansıyla dikkat çeken Gonzalo, 2023 yılında Castilla'ya yükseldi.
Gonzalo García, Real Madrid A Takımı'ndaki ilk maçına 26 Kasım 2023'te çıktı. Genç futbolcu, Madrid ekibinin deplasmanda Cadiz'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada oyuna sonradan dahil oldu.
REAL MADRID CASTILLA'DA 25 GOLLÜK SEZON
İspanyol golcünün çıkışı, Real Madrid Castilla formasıyla yaşandı. Gonzalo, 2024-2025 sezonunda Primera Federacion'da 25 gol atarak organizasyonun en skorer oyuncusu oldu.
Castilla'daki performansı sonrasında A Takım kadrosuna dahil edilen 22 yaşındaki forvet, fizik gücü, ceza alanındaki hareketliliği ve farklı şekillerde skor üretebilmesiyle teknik heyetin seçeneklerinden biri hâline geldi.
KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NDA GOL KRALI
Gonzalo García, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla uluslararası arenada adını duyurdu.
Turnuvada altı karşılaşmaya çıkan Real Madridli futbolcu, dört gol ve bir asistlik katkı sağladı. Di Maria, Guirassy ve Marcos Leonardo ile aynı gol sayısına ulaşan Gonzalo, yaptığı asist sayesinde turnuvanın gol kralı ödülünü kazandı.
Genç santrfor, turnuvanın ardından Real Madrid ile olan sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı ve A Takım kadrosundaki yerini sağlamlaştırdı.
2025/26 PERFORMANSI: 8 GOL 2 ASİST
Real Madrid'in resmi verilerine göre Gonzalo García, 2025-2026 sezonunda tüm kulvarlarda 39 karşılaşmada görev yaptı. Toplam 1.470 dakika sahada kalan İspanyol forvet, sekiz gol ve iki asistlik performans sergiledi.
Gonzalo, La Liga'da ise 30 maçta altı kez fileleri havalandırırken bir de gol pası verdi. Ligde dokuz karşılaşmaya ilk 11'de başlayan genç oyuncu, 21 mücadelede oyuna sonradan dahil oldu. Altı lig golünün dördünü sağ ayağıyla, birini sol ayağıyla, birini de kafayla kaydetti.