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Selçuk İnan'dan Habib Keita'ya tepki

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, izinsiz şekilde kampa katılmayan Habib Keita'ya sert tepki gösterdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 12:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Selçuk İnan'dan Habib Keita'ya tepki
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Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Habib Keita'nın izinsiz olarak takım kampına katılmamasıyla ilgili yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İnan, profesyonel futbolcuların kulüplerine ve sözleşmelerine saygı duyması gerektiğini vurgulayarak, "Kimse Kocaelispor'dan büyük değildir" mesajını verdi.

Takım olarak Keita'nın tavrını beklemediklerini ifade eden İnan, yaşananların kendileri için de sürpriz olduğunu belirtti. Kocaelispor'un köklü ve büyük bir camia olduğuna dikkat çeken genç teknik adam, kulübü her platformda en iyi şekilde temsil etmenin herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi. İnan, "Biz Kocaelispor'uz. Bu kulüp için herkes büyük emek veriyor. İçeride de dışarıda da Kocaelispor'u doğru şekilde temsil etmek zorundayız. Futbolcuların artık çok daha profesyonel davranması gerekiyor" dedi.

Habib Keita'nın kampa herhangi bir izin almadan katılmadığını belirten Selçuk İnan, yaşanan gelişmelerin teknik heyetin bilgisi dışında gerçekleştiğini ifade etti. Sürecin detaylarının kulüp yönetimi tarafından açıklanmasının daha doğru olacağını söyleyen İnan, "Keita bizimle olmak istemedi. Sürecin nasıl sonuçlanacağını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Profesyonel bir futbolcu kulübüne ve sözleşmesine saygı göstermek zorundadır. Özellikle Kocaelispor gibi büyük bir camiada bu tür davranışlar kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

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