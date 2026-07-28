Konstantinos Karetsas, Dortmund'a gidiyor!

Genk forması giyen Konstantinos Karetsas, Borussia Dortmund'a transfer olmaya hazırlanıyor.
DORTMUND ANLAŞTI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sky'da yer alan habere göre, Borussia Dortmund, Galatasaray'ın da gündemine gelen 18 yaşındaki futbolcu için Genk ile sözlü anlaşma sağladı.
32 MİLYON EURO'YA ANLAŞMA
Alman ekibi, bu transfer için toplamda 32 milyon euro bonservis ödeyecek.
5 YILLIK İMZA ATACAK
18 yaşındaki genç on numaranın, kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçmesi ve Dortmund ile 2031 yılına kadar sürecek sözleşme imzalaması bekleniyor.
Genk'te geçen sezon 49 maçta süre bulan Karetsas, 3 gol attı ve 18 asist yaptı.
DORTMUND ANLAŞTI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sky'da yer alan habere göre, Borussia Dortmund, Galatasaray'ın da gündemine gelen 18 yaşındaki futbolcu için Genk ile sözlü anlaşma sağladı.
32 MİLYON EURO'YA ANLAŞMA
Alman ekibi, bu transfer için toplamda 32 milyon euro bonservis ödeyecek.
5 YILLIK İMZA ATACAK
18 yaşındaki genç on numaranın, kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçmesi ve Dortmund ile 2031 yılına kadar sürecek sözleşme imzalaması bekleniyor.
Genk'te geçen sezon 49 maçta süre bulan Karetsas, 3 gol attı ve 18 asist yaptı.