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Konstantinos Karetsas, Dortmund'a gidiyor!

Borussia Dortmund, Galatasaray'ın da gündemine gelen Konstantinos Karetsas için Genk ile anlaşma sağladı. Alman ekibi, 18 yaşındaki futbolcu için 32 milyon euro ödeyecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 09:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Konstantinos Karetsas, Dortmund'a gidiyor!
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Genk forması giyen Konstantinos Karetsas, Borussia Dortmund'a transfer olmaya hazırlanıyor.

DORTMUND ANLAŞTI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sky'da yer alan habere göre, Borussia Dortmund, Galatasaray'ın da gündemine gelen 18 yaşındaki futbolcu için Genk ile sözlü anlaşma sağladı.

32 MİLYON EURO'YA ANLAŞMA

Alman ekibi, bu transfer için toplamda 32 milyon euro bonservis ödeyecek.

5 YILLIK İMZA ATACAK

18 yaşındaki genç on numaranın, kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçmesi ve Dortmund ile 2031 yılına kadar sürecek sözleşme imzalaması bekleniyor.

Genk'te geçen sezon 49 maçta süre bulan Karetsas, 3 gol attı ve 18 asist yaptı.

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