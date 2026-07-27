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Beşiktaş'tan Vlahovic açıklaması!

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Dusan Vlahovic transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 19:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Vlahovic açıklaması!
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Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, kulübün transfer gündeminde yer alan Dusan Vlahovic için açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 26 yaşındaki oyuncunun Avrupa'da oynamak istediğini söyleyen Özen, "Dusan Vlahovic konusunda oyuncunun serbest olması nedeniyle ipler onun elinde. 5 büyük ligi tercih ediyorsa, Türkiye onlardan biri değil. Vlahovic için bir fırsat olursa kulüp olarak değerlendirmek isteriz. Kariyer sezonunu Vincenzo Italiano ile geçirdi. Hoca zaman zaman görüşüyor kendisiyle. Onun da hocaya büyük saygısı var. Onunla tekrar çalışma isteği mutlaka vardır. Ama oyuncuların öncelikleri, antrenör seçmek değil kontratlarını seçmek. Zannediyorum Vlahovic, büyük ölçekli bir kontrat beklentisi içerisinde. Şampiyonlar Ligi'nde yarışan bir takımda olmak isteyecektir diye tahmin ediyorum." ifadeleri kullanıldı.

"RESMİ GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

"Vlahovic ile bir görüşmeniz oldu mu, olduysa ne aşamada?" sorusuna yanıt veren Özen, "Vlahovic ile bir görüşmemiz olmadı ama durumuyla ilgili gelişmeleri takip ettik. Hocanın görüşmesi oldu. Kendisi hocaya Beşiktaş'a imza atması sebebiyle başarılar diledi. Resmi kanaldan bir görüşmemiz yok çünkü üç aşağı beş yukarı ne istediğini biliyoruz. Hangi tipte bir kulüpte futbol oynamak istediğini biliyoruz. Onun için 2 tane seçenek görünüyor. Ya büyük ligler ya da yüksek kontratlar. O da bekleyecek. O da kendisi için tavanın nerede olduğunu görmek istiyor. Bunun için büyük kulüplerin bir santrfor hareketine ihtiyacı var. Bir santrfor yer değiştirdiği anda diğerleri peşi sıra değiştirecek ve santrfor piyasasının tavanı belli olacak. O tavan üzerine menajeri ile beraber düşünecektir." dedi.

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