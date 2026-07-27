Curry, LeBron'un Warriors'ı tercih etmemesiyle ilgili ilk kez konuştu!

Yıldız oyuncu Stephen Curry, kariyerlerinin son dönemlerinde LeBron James ile Golden State Warriors forması altında birlikte oynama fırsatını kaçırmış olmaktan dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşamadığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LeBron James, cuma günü yaptığı açıklamayla rekorunu geliştireceği 24. NBA sezonu öncesinde Philadelphia 76ers ile iki yıl ve 8 milyon dolar değerinde sözleşme imzalayacağını duyurarak basketbol dünyasını şaşkına çevirmişti.
Curry, cumartesi günü The Athletic'ten Marcus Thompson II'ye yaptığı açıklamada, "Bu yüzden gerçekleşmeden önce hiçbir şeyi kafamda canlandırmıyorum. İşin içinde çok fazla değişken var." ifadelerini kullandı.
James'in menajeri Rich Paul, Warriors'ın tecrübeli yıldızı kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında ciddi şekilde yer aldığını doğrularken, çıkan haberlerde Golden State'in LeBron, Curry, Anthony Davis ve Draymond Green'den oluşacak bir "Büyük Dörtlü" kurabilmek adına Anthony Davis'i Washington Wizards'tan takasla kadrosuna katmaya çalıştığı öne sürülmüştü.
Ancak söz konusu olası takasın James'i Bay Area'ya gitmeye ikna edip etmeyeceği netlik kazanmadı. Buna karşın Paul, Philadelphia'nın 1 Temmuz'da Jaylen Brown'ı kadrosuna katmasının James'in 76ers'ı tercih etmesinde etkili olduğunu kabul etti.
LeBron'u kadrosuna katamayan ve sezon arasında henüz herhangi bir takviye yapmayan Warriors, geçtiğimiz sezon Batı Konferansı'nı 10. sırada tamamlayıp play-in turnuvasında elenen kadrosunu güçlendirmek için farklı bir yol izlemek zorunda kalacak.
Ocak ayında ön çapraz bağını koparan Jimmy Butler'ın iyileşme sürecinin devam ettiğini hatırlatan 38 yaşındaki Curry ise, eksik ve yaşlanan Warriors kadrosunun, son derece güçlü Batı Konferansı'nda hata payının oldukça düşük olduğu zorlu bir sezon geçireceğinin farkında olduğunu söyledi.
Curry, "Bu durumda herkes için zor olan ortak nokta şu; özellikle de çekirdeğimizi korumaya çalışırken Jimmy sakatlandığında ve Moses (Moody) da sakatlandığında her şeyin hesabı değişiyor. Onlar yokken takım seviyesini nasıl koruyabilirsiniz?" dedi.
Yıldız oyuncu sözlerini, "Bunun bu sezona yansıması da aynı olacak. Durum değişmedi. Bu konuda gerçekçiyim." diyerek tamamladı.
Curry, cumartesi günü The Athletic'ten Marcus Thompson II'ye yaptığı açıklamada, "Bu yüzden gerçekleşmeden önce hiçbir şeyi kafamda canlandırmıyorum. İşin içinde çok fazla değişken var." ifadelerini kullandı.
James'in menajeri Rich Paul, Warriors'ın tecrübeli yıldızı kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında ciddi şekilde yer aldığını doğrularken, çıkan haberlerde Golden State'in LeBron, Curry, Anthony Davis ve Draymond Green'den oluşacak bir "Büyük Dörtlü" kurabilmek adına Anthony Davis'i Washington Wizards'tan takasla kadrosuna katmaya çalıştığı öne sürülmüştü.
Ancak söz konusu olası takasın James'i Bay Area'ya gitmeye ikna edip etmeyeceği netlik kazanmadı. Buna karşın Paul, Philadelphia'nın 1 Temmuz'da Jaylen Brown'ı kadrosuna katmasının James'in 76ers'ı tercih etmesinde etkili olduğunu kabul etti.
LeBron'u kadrosuna katamayan ve sezon arasında henüz herhangi bir takviye yapmayan Warriors, geçtiğimiz sezon Batı Konferansı'nı 10. sırada tamamlayıp play-in turnuvasında elenen kadrosunu güçlendirmek için farklı bir yol izlemek zorunda kalacak.
Ocak ayında ön çapraz bağını koparan Jimmy Butler'ın iyileşme sürecinin devam ettiğini hatırlatan 38 yaşındaki Curry ise, eksik ve yaşlanan Warriors kadrosunun, son derece güçlü Batı Konferansı'nda hata payının oldukça düşük olduğu zorlu bir sezon geçireceğinin farkında olduğunu söyledi.
Curry, "Bu durumda herkes için zor olan ortak nokta şu; özellikle de çekirdeğimizi korumaya çalışırken Jimmy sakatlandığında ve Moses (Moody) da sakatlandığında her şeyin hesabı değişiyor. Onlar yokken takım seviyesini nasıl koruyabilirsiniz?" dedi.
Yıldız oyuncu sözlerini, "Bunun bu sezona yansıması da aynı olacak. Durum değişmedi. Bu konuda gerçekçiyim." diyerek tamamladı.