27 Temmuz
Galatasaray-Venezia
21:00
27 Temmuz
Randers FC-Silkeborg
20:00
27 Temmuz
Rosenborg-Fredrikstad
20:00
27 Temmuz
Stabaek-Hoedd
20:00
27 Temmuz
Haecken-AIK
20:00

Fenerbahçe'de Ümit Akdağ için bonservis kararı!

Fenerbahçe'nin, teknik direktör İsmail Kartal'ın beğendiği Ümit Akdağ için yeniden harekete geçeceği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki stoper için Alanyaspor'a 7-8 milyon euroluk teklif sunması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 10:30 | Son Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'de Ümit Akdağ için bonservis kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, savunma hattına bir takviye daha yapmak için Ümit Akdağ'ı gündemine aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Nathan Ake'nin ardından stoper rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin, Alanyaspor forması giyen 22 yaşındaki futbolcu için harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi.

İSMAİL KARTAL ÇOK BEĞENİYOR

Milliyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ümit Akdağ'ın performansını ve potansiyelini beğeniyor.

Deneyimli teknik adamın, genç savunmacıyı yeni sezon kadrosunda görmek istediği aktarıldı.

10 MİLYON EURO İSTENMİŞTİ

Fenerbahçe'nin Ümit Akdağ'ı daha önce de transfer listesine aldığı ancak Alanyaspor'un 10 milyon euroluk bonservis talebi nedeniyle beklemeye geçtiği belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetimin bu kez daha düşük bir rakamla yeniden masaya oturmaya hazırlandığı ifade edildi.

7-8 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 7-8 milyon euro seviyesinde bir teklif sunmasının beklendiği kaydedildi.

Sarı-lacivertlilerin, görüşmeleri kısa süre içinde sonuçlandırarak Ümit Akdağ'ı kadrosuna katmayı hedeflediği öne sürüldü.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.