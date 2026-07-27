Fenerbahçe'de Ümit Akdağ için bonservis kararı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, savunma hattına bir takviye daha yapmak için Ümit Akdağ'ı gündemine aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nathan Ake'nin ardından stoper rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin, Alanyaspor forması giyen 22 yaşındaki futbolcu için harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi.
İSMAİL KARTAL ÇOK BEĞENİYOR
Milliyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ümit Akdağ'ın performansını ve potansiyelini beğeniyor.
Deneyimli teknik adamın, genç savunmacıyı yeni sezon kadrosunda görmek istediği aktarıldı.
10 MİLYON EURO İSTENMİŞTİ
Fenerbahçe'nin Ümit Akdağ'ı daha önce de transfer listesine aldığı ancak Alanyaspor'un 10 milyon euroluk bonservis talebi nedeniyle beklemeye geçtiği belirtildi.
Sarı-lacivertli yönetimin bu kez daha düşük bir rakamla yeniden masaya oturmaya hazırlandığı ifade edildi.
7-8 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 7-8 milyon euro seviyesinde bir teklif sunmasının beklendiği kaydedildi.
Sarı-lacivertlilerin, görüşmeleri kısa süre içinde sonuçlandırarak Ümit Akdağ'ı kadrosuna katmayı hedeflediği öne sürüldü.
İSMAİL KARTAL ÇOK BEĞENİYOR
Milliyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ümit Akdağ'ın performansını ve potansiyelini beğeniyor.
Deneyimli teknik adamın, genç savunmacıyı yeni sezon kadrosunda görmek istediği aktarıldı.
10 MİLYON EURO İSTENMİŞTİ
Fenerbahçe'nin Ümit Akdağ'ı daha önce de transfer listesine aldığı ancak Alanyaspor'un 10 milyon euroluk bonservis talebi nedeniyle beklemeye geçtiği belirtildi.
Sarı-lacivertli yönetimin bu kez daha düşük bir rakamla yeniden masaya oturmaya hazırlandığı ifade edildi.
7-8 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 7-8 milyon euro seviyesinde bir teklif sunmasının beklendiği kaydedildi.
Sarı-lacivertlilerin, görüşmeleri kısa süre içinde sonuçlandırarak Ümit Akdağ'ı kadrosuna katmayı hedeflediği öne sürüldü.