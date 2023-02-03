Haber Tarihi: 03 Şubat 2023 13:42 - Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2023 13:42

Nasıl yapılır? E-Devlet Doğalgaz yardım talebi oluşturma ve sorgulama

E-Devlet doğalgaz yardımı almak isteyenler için başvurular yapılıyor. Başvurular sayesinde e-devlet doğalgaz yardımı alınabiliyor. Yardım almak için yapılması gerekenler ile birlikte doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, doğalgaz yardım sorgulama ekranı bilgilerini haberimizden okuyabilirsiniz.

Nasıl yapılır? E-Devlet Doğalgaz yardım talebi oluşturma ve sorgulama
Abone Ol
Doğalgaz yardımı e-devlet sorgulama sonuç ve yardım almak için yapılması gerekenler belli oldu. Vatandaşlar e-devlet üzerinden doğalgaz yardımı için nasıl talep oluşturulduğunu merak ediyor. Bunun yapılması gerekenler bulunuyor.
Aile bakanlığı dar gelirli ailelere 450-1150 lira arasında doğal gaz yardımı yapacak. Yardımlar için toplam 3 milyar lira bütçe ayrıldı. Bu yardımlardan yararlanmak için abonelik şartı bulunuyor. Yardımı hakkettiği halde aboneliği üzerine almayan aileler yardımdan yararlanamıyor. Söz konusu ailelerin yardımdan yararlanabilmesi için de abonelik işlemlerini kolaylaştırılacak düzenleme üzerinde çalışılıyor.

DOĞALGAZ YARDIM TALEBİ OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYIN

DOĞALGAZ YARDIMI E-DEVLET BAŞVURUSU

Destek programından yararlanmak isteyen vatandaşlar için abonelik şartı aranmasının başvuru yapmada kısıtlı kaldığını belirten Yanık, "Yasadan kaynaklı abonelik şartı var. Abonelik şartında da sadece kiracıların belli bir masraf yaparak abonelik yaptırmaları gerekiyor. Bu yüzden başvuru beklediğimizden biraz düşük. Ama bu programın işleyişi ile alakalı değil tamamen abonelik şartı ile alakalı. Bu konuyu da enerji bakanımızla görüştük. Bu konuda da kolaylaştırıcı bir adım atılacak. Kolaylaştıracak yöntemleri ayrıca çalışıyoruz" dedi.



DOĞALGAZ YARDIMI ALMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Doğal gaz Tüketim Destek Programı kapsamında başvurular e-devlet kapısı üzerinden yapılıyor. Desteğe başvurmak için yapılması gerekenler:

* Doğal gaz arzı sağlanan 603 ilçede ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan herkese açık.

* Başvuru sahibinin Türk vatandaşı olması
* E-devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması
* Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması
* İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması
* Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması


* Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi kriterlerini sağlaması gerekiyor.

* Hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlara yönelik yardımlar ilden ile değişiklik göstermekle birlikte yıllık 450-bin 150 TL aralığında oluyor.

DOĞALGAZ FATURASINA YARDIM TALEBİ NASIL OLUŞTURULUYOR?

Vatandaşların nasıl E-Devlet üzerinden doğalgaz faturasına yardım talebi oluşturacak konusunda yapılacaklar bulunuyor. Bu yapılacak olan adımlar arasında E-Devlet üzerinden doğalgaz faturası için yardım talebinde bulunulması esastır.

Türkiye vatandaşları E-Devlet hesaplarına giriş yaparak aşağıdaki linki tıklayabilir ve başvurularını ilgili adımları takip ederek yapabiliyor.

E-DEVLET DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal müjdesi! Beşiktaş Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal müjdesi!
Kargalar ne kadar yaşar? İslam dininde karga ne anlama gelir? Genel Haber Kargalar ne kadar yaşar? İslam dininde karga ne anlama gelir?
Çeyrek ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? Çeyrek altın fiyatı bugün! Büyük değişim yaşanıyor Genel Haber Çeyrek ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? Çeyrek altın fiyatı bugün! Büyük değişim yaşanıyor
Bursa Bülbülü filmi konusu nedir?Bursa Bülbülü oyuncuları kimler? Genel Haber Bursa Bülbülü filmi konusu nedir?Bursa Bülbülü oyuncuları kimler?
Rüyada altın görmek ne anlama geliyor? 8 kısa maddede Altın rüya tabiri Genel Haber Rüyada altın görmek ne anlama geliyor? 8 kısa maddede Altın rüya tabiri
Steam ücretsiz oyunlar 2023! Bu oyunları kaçırmayın, üzülürsünüz! Ücretsiz steam oyunları Genel Haber Steam ücretsiz oyunlar 2023! Bu oyunları kaçırmayın, üzülürsünüz! Ücretsiz steam oyunları
2023 resmi tatiller takvim! 2023 yılında resmi tatiller hangi günler? Resmi tatiller hangi güne denk geliyor Genel Haber 2023 resmi tatiller takvim! 2023 yılında resmi tatiller hangi günler? Resmi tatiller hangi güne denk geliyor
Sabır duası, duaları ve Sabır ile ilgili ayetler hadisler! Kuran'da sabır nasıl anlatılır? Genel Haber Sabır duası, duaları ve Sabır ile ilgili ayetler hadisler! Kuran'da sabır nasıl anlatılır?
Kediler neden kusar? Kedi kustuktan sonra ne yapılmalı Genel Haber Kediler neden kusar? Kedi kustuktan sonra ne yapılmalı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'den gece yarısı tepkisi!
2
Şampiyonluk oranları bir kez daha değişti!
3
Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri
4
Murat Sancak: "Hakem genel olarak iyiydi"
5
"Morutan için Galatasaray'a transfer teklifi yapıldı"
6
Ahmet Çakar: "Burnundan fitil fitil gelecek"
7
Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi, kayak yaparken yaralandı

SON HABERLER

yukarı ok