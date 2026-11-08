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Matvey Kislyak'tan Galatasaray ve Fenerbahçe iddialarına yanıt

Aleksey Batrakov'un menajeri olduğu belirtilen Vladimir Kuzmichev, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Matvey Kislyak ile ilgilendiğini ifade etmişti. Rus orta sahadan konuyla ilgili açıklama geldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Kasım 2026 15:05
Haber: Sporx.com
Matvey Kislyak'tan Galatasaray ve Fenerbahçe iddialarına yanıt
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CSKA Moskova forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Matvey Kislyak'ın adı bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Aleksey Batrakov'un menajeri olduğu belirtilen Vladimir Kuzmichev'in, iki ezeli rakibin Kislyak'la ilgilendiğini açıklamaları sonrası konu iyice harlandı.

"BENİ KİMSE ARAMADI"

Batrakov'un menajerinin ortaya attığı iddia sonrası Rus basınından RB Sport, bu konuyu Matvey Kislyak'a soruldu. Genç futbolcu "Bilmiyorum. Beni kimse aramadı. Hiçbir şey bilmiyorum. Kış gelsin, belki bir şeyler olur. Şu an hiçbir şey bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"SAKİNİM, İLK KEZ YAŞAMIYORUM"

Kislyak, gazetecinin "Bu durum üzerinde baskı yaratıyor mu?" şeklindeki soruya ise "Hayır. Açıkçası her transfer döneminde böyle söylentiler çıkıyor. Şimdi Batrakov da sürekli gol atıyor, bu yüzden söylentiler daha da artıyor. Tamamen sakinim, bu ilk kez yaşanmıyor" yanıtını verdi.

BATRAKOV'UN MENAJERİ NE DEMİŞTİ?

Aleksey Batrakov'un menajeri olduğu belirtilen Vladimir Kuzmichev, Matvey Kislyak için, "Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin onunla ilgilendiğini biliyorum, bu doğru" şeklinde konuşmuştu.

SEZON PERFORMANSI

Kislyak, CSKA Moskova formasıyla bu sezon ligde ve kupada toplam 18 maça çıkıp 1445 dakika süre aldı. Genç orta saha 1 gol, 3 asistlik skor katkısı da verdi.



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