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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na Ukraynalı forvet

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 29 yaşındaki Ukraynalı forvet Roksolana Kravchuk'u transfer etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 13 Kasım 2026 00:06
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na Ukraynalı forvet
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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 29 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Roksolana Kravchuk'u kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın futbol takımımız, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Ukraynalı forvet Roksolana Kravchuk'u kadrosuna kattı. Roksolana Kravchuk'a 'Hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



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