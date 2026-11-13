Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na Ukraynalı forvet

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 29 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Roksolana Kravchuk'u kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın futbol takımımız, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Ukraynalı forvet Roksolana Kravchuk'u kadrosuna kattı. Roksolana Kravchuk'a 'Hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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