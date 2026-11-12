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Yunus Akgün: "Kazanamadık, üzgünüz"

A Milli Takım'ın Belçika'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından konuşan Yunus Akgün, mücadeleyi değerlendirdi ve Malatya'da askeri helikopter kazasında şehit olan askerlerimiz için başsağlığı diledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Kasım 2026 22:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yunus Akgün: 'Kazanamadık, üzgünüz'
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında Belçika'ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, sahadan yine puansız ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ardından milli futbolcu Yunus Akgün, mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Malatya'da meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan askerlerimizi anarak başlayan Yunus Akgün, "Öncelikle şu an bir haber aldık. Malatya'da şehitlerimiz varmış, ülkemizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR REAKSİYON VARDI"

Maça iyi başladıklarını ancak yaptıkları hataların rakip tarafından değerlendirildiğini belirten Yunus Akgün, "Maça iyi başladık. Golle başladık, öne geçtik. Oyun içinde zaman zaman düşüşlerimiz oldu, o anlarda rakibimiz cezalandırdı. Her zaman oyunun içindeydik. Pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik." dedi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk maçına da değinen milli futbolcu, "Daha hocamızın ilk maçıydı. Bu olumlu havayı hocamızla zaman geçtikçe sahaya yansıtacağız. Kazanamadık, üzgünüz ama bence iyi bir reaksiyon vardı, iyi oynadık. İzmir halkına teşekkür ederiz." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.



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